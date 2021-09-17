2021外国驻京记者中秋茶话会现场。人民网记者 戴楷然摄

人民网北京9月17日电 （记者李琰、戴楷然）中国记协与北京市政府新闻办公室16日在京联合举办外国驻京记者中秋茶话会。外国媒体驻京记者、外国驻华使馆官员和中国媒体代表出席活动。

中国记协副主席、书记处书记刘正荣在致辞中表示，今年是中国共产党百年华诞。百年来，中国共产党团结带领中国人民，为中华民族伟大复兴砥砺耕耘，收获累累硕果。今年还是中国“十四五”规划开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。欢迎外国记者继续多走多看，全面深入了解中国，客观报道中国，增进中国与世界各国人民之间的相互理解。

北京市委宣传部副部长、市政府新闻办公室主任徐和建在致辞中介绍了北京坚持构建新发展格局、坚持创新发展、坚持绿色发展和高标准建设双奥之城的有关情况。他说，作为全球首个举办夏季、冬季奥运会的双奥之城，北京将按照“简约、安全、精彩”的办赛要求，按照“一馆一策”“一场一策”“一店一策”的疫情防控方案，再次唱响“北京欢迎你”，为世界呈现一届精彩、非凡、卓越的冬奥盛会。

“北京兔爷儿”吸引了外国嘉宾浓厚兴趣。 人民网记者 李琰摄

茶话会现场，国家非物质文化遗产展示吸引了中外嘉宾驻足欣赏。朝鲜劳动新闻记者袁钟革在中国工作生活多年。“30多年前我在中国留学，今天的中国已经发生了翻天覆地巨变，目睹中国的进步，报道中国的日新月异，是我记者生涯的重要经历。” 袁钟革说。希腊驻华大使馆文化参赞拉姆普洛斯·卡泽斯在华工作4年，即将卸任回国，对中国很是不舍。“希腊是第一个与中国开展共建‘一带一路’合作的欧盟国家，很多中国企业前往希腊投资，为我们的经济发展提供了很多机遇和帮助。希望有机会再次回到中国工作。”拉姆普洛斯·卡泽斯说。

外国记者在交流攀谈。 人民网记者 李琰摄

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