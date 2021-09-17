新华社雅典9月16日电（记者于帅帅）2021“中国希腊文化和旅游年”16日傍晚在希腊的雅典古市集遗址拉开序幕。

国务院总理李克强16日以视频形式出席2021“中国希腊文化和旅游年”开幕式并致辞。希腊总理米佐塔基斯发表视频致辞。

中国文化和旅游部部长胡和平、国家文物局局长李群以视频形式参加开幕式。希腊文化和体育部长门佐尼、旅游部长基基利亚斯及希腊政界、文化和旅游业界代表出席了开幕式。

开幕式上，中国驻希腊大使馆临时代办王强与希腊国家考古博物馆馆长卡拉帕纳约杜共同启动“平行时空：在希腊遇见兵马俑”数字展览。李群在致辞中介绍，该展览是中国兵马俑全球数字巡展的首站，是中希两大古老文明穿越时空的一次线上邂逅，也是两国携手探索后疫情时代文物交流合作模式的一次全新尝试。

据了解，该展由中国国家文物局与希腊文化和体育部联合主办，陕西省文物局、秦始皇帝陵博物院与希腊国家考古博物馆联合团队历时半年合作完成。展览推出“全景之旅”“真彩之美”“科技之光”3个主题网上展厅，在希腊国家考古博物馆主页和秦始皇帝陵博物院主页同步上线，并在希腊国家考古博物馆内举办虚拟展览，解读秦兵马俑这一具有代表性的中华文明符号。展期为2021年9月16日至2022年2月28日。

随后，王强与门佐尼、基基利亚斯为中国美术馆馆长吴为山捐赠的雕塑作品“神遇——孔子与苏格拉底的对话”揭幕。雕塑通过呈现孔子和苏格拉底两位圣哲跨越时空的思想交流和对话，表现中希两国文明互鉴、共同发展以及人类命运休戚与共的理念。

开幕式上，希腊国家歌剧院的艺术家们为观众带来了精彩的文艺表演。

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