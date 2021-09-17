新华社北京9月17日电（国际观察）自民党总裁竞选开启 谁能成为菅义伟接班人

新华社记者刘赞

日本自民党17日进行总裁选举候选人登记，标志着竞选正式开始。前外相岸田文雄、前总务大臣高市早苗、现任行政改革担当大臣河野太郎、代理干事长野田圣子当天登记参选。

自民党现任总裁、日本首相菅义伟本月3日宣布不参加定于29日举行的新总裁选举，意味着新当选总裁也将成为新首相。日本舆论此前普遍聚焦岸田、河野、高市三人，野田虽当选机会小，但会起到分散选票作用，让选情更加扑朔迷离。

各有优劣势

按照此次自民党总裁选举规则，在29日的投票中，383名本党国会议员每人一票，各地普通党员、党友（不受党章约束的党外支持者）投票按比例折成383票，总共766票，得票过半的候选人即可当选。如无人得票过半，则对得票前两位的候选人进行第二轮投票，国会议员一人一票，47个都道府县的代表各投一票，得票多者当选。这就意味着，一旦进入第二轮，国会议员的投票将有决定性权重。

岸田在自民党内有自己的派阀，共有46名国会议员，这是他的基本盘。他在其他派阀中也有不少人支持，在议员票方面有一定优势。

河野对外发声能力强，在民众中人气高，在各大媒体民调“谁适合担任下任首相”的项目中支持率一直领先，而在选民中的支持率一般会体现在地方党员票的投票意向上。

高市则以其右翼主张得到以前首相安倍晋三为代表的党内右翼保守势力支持。虽然她在民调中支持率偏低，但在右翼网民追捧下，在一些网络民调中处于领先。

不过，三人也各有劣势。岸田在选民中存在感较弱，其民调支持率明显落后于河野。河野因在部分政策上与党内主流派唱反调而被一些大佬视为“异端”，就连他所在的麻生派首领麻生太郎都不愿支持他。高市虽有“可能成为日本首位女首相”的噱头，但这在保守的自民党内反而可能成为劣势，民调支持率低也是她的软肋。

与上述三人相比，野田不仅民调支持率不高，而且在党内国会议员中支持者也少，直到选举登记前夕才凑齐了20名议员为她当推荐人，勉强达到参选门槛。

选情难预测

从上述情况看，此次自民党总裁选举的格局可以说是三强一弱，但目前很难说岸田、河野、高市之中谁拥有胜选的绝对把握。

与此同时，日本国会众议院选举最晚将在11月底举行，自民党很多年轻议员在地方选区和党内根基都不深，与资深议员相比更容易落选，因此他们更倾向于支持人气高的候选人，希望利用新总裁的人气提高自己继续当选议员的概率。而党内大佬和资深议员不容易落选，他们在选择支持对象时更多考虑派阀利益、人际关系、政策理念等因素。这导致自民党内各派阀很难像过去那样统一支持某一位候选人，岸田派之外的几个主要派阀大多允许所属议员自主投票。以往根据各派阀意向就能大致预测选举结果的情况这次不再出现。

三强之中，岸田得到较多资深议员支持，河野更受年轻议员欢迎，而高市则主要吸引右翼保守派议员，各人能得到的议员票票数尚不明朗。

此外，两轮投票的不同机制给选举结果带来更大不确定性。对民调支持率领先的河野而言，如果其高支持率能顺利转化为地方党员票优势，利用这一优势在首轮投票中一举得票过半自然是最理想的。然而野田的参选意味着一部分票会被分走，这令河野首轮获胜的可能性下降。而如果进入第二轮投票，国会议员票将成为主导，河野在地方票上的优势将丧失，结果可能出现反转。对岸田和高市而言也是如此，无论谁杀入第二轮，都将再次面对自民党内的“派阀力学”。

(责编：刘叶婷、崔越)