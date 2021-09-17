新华社北京9月17日电 题：美英澳赤裸裸搞核扩散是对世界极不负责

新华社记者

美国、英国、澳大利亚日前宣布建立三边安全伙伴关系，并开展核潜艇合作。这种赤裸裸的核扩散行径有悖《不扩散核武器条约》的宗旨和核心义务，有损国际核不扩散机制及努力，对世界和平稳定极不负责。

防止核武器扩散和核技术扩散，是《不扩散核武器条约》的宗旨和缔约国履约应尽的核心义务。美、英作为核武器国家，却向澳大利亚这样的无核武器国家出口高度敏感的核潜艇技术，对其发展军用核技术公然扶持，显然会造成核材料和核技术的扩散，对于朝鲜半岛核问题和伊朗核问题等热点问题的解决将造成严重的负面影响。一直以来，美国对某些盟友拥有核武器视而不见，却对另一些国家的民用核项目揪住不放。事实再次证明，美英在核出口问题上采取的是“双重标准”，并将核出口作为地缘政治博弈的工具。

澳大利亚口口声声说“不会寻求拥有核武器或建立民用核能力”，然而作为《不扩散核武器条约》的无核武器缔约国和《南太平洋无核区条约》的缔约国，却引进具有战略军事价值的核潜艇技术，其行动哪里有恪守核不扩散承诺的诚意？澳方日前还宣布了一系列相关军备购买和防务合作计划，早些时候还表示将在未来十年斥资2700亿澳元（约合2054亿美元）加强澳军队远程攻击能力，国防开支大幅上涨40%。这些举动一而再、再而三给地区安全局势增加不稳定因素。如澳知名战略学家休·怀特所警告，澳大利亚是在冒险，这进一步放大了地区正出现“新冷战”危险的信号。

美英澳一面赤裸裸搞核扩散，严重破坏地区和平稳定，加剧军备竞赛，危害国际和平与安全，一面又声称要维护“基于规则的国际秩序”、保护所谓“共同价值观”。事实充分证明，他们所谓的规则只是个别国家制定的规则，要维护的只是符合少数国家利益的秩序，所谓“共同价值观”不过是粉饰其大搞“小圈子”政治、煽动集团冲突对抗的幌子。美英澳言行不一、肆行“双标”、漠视义务，狭隘的地缘政治观念暴露无遗，其卑劣意图违背时代潮流，不得人心，注定失败。

美英澳的核扩散行径损害世界共同利益，国际社会应共同反对。相关各国和包括国际原子能机构在内的相关国际组织应就美英澳合作发展核潜艇一事表明严正态度，以促进所有国家切实全面有效遵守国际核不扩散义务。

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