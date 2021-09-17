新华社北京9月17日电（国际观察）窃据法芯片企业搞监听 “美国陷阱”再曝光

新华社记者陈绍华 杨骏 张健

“今天，我不再沉默。”法国阿尔斯通公司前高管弗雷德里克·皮耶鲁齐在《美国陷阱》一书中这样写道。2019年，这本书揭开了美国以司法工具为伪装围猎阿尔斯通的黑幕，引发舆论哗然。

今年，又一位法国企业家选择不再沉默。金普斯公司创始人马克·拉叙斯的新书《芯片陷阱》先后在法国和中国出版，他在书中揭示了美国安全部门对他进行迫害并强行将金普斯控制权据为己有，而后利用该公司技术大搞监听的暗黑历史。美国罔顾国际准则，为维护其霸权肆意打压瓦解他国高科技企业的强盗面目，再次暴露在世人面前。

抢夺“绝对话语权”

同能源巨头阿尔斯通一样，法国芯片卡制造商金普斯公司当年也是行业翘楚。该公司1988年由拉叙斯创办，以芯片卡研发和推广为核心业务，设有多个生产工厂和研发中心，运营范围涉及全球37个国家和地区。截至2000年底，金普斯已成为芯片卡领域的全球领导者，占据世界40%以上的市场。

让拉叙斯没想到的是，美国情报部门暗中盯上了金普斯公司，中央情报局早已暗中指使为其服务的投资集团悄悄掌握金普斯的“绝对话语权”。

拉叙斯说，美国投资集团故意排挤他，否决他的决策方案，雇佣美国安全风险调查公司对他进行秘密调查，委托一些机构收集他的隐私，污蔑他违反美国禁运规定。他在伦敦曾遭各种跟踪，“好几次，我的电脑和手机遭到黑客入侵，甚至被盗”。

与此同时，美国投资集团还启用与美国中情局和国家安全局长期紧密合作的咨询公司，培训在金普斯的美国投资方代表，“向金普斯管理层提供若干战略建议”。拉叙斯最终被迫辞职，“曾是中情局风险投资机构IN-Q-TEL董事会成员的美国人亚历克斯·曼德尔出任金普斯首席执行官”。

劫夺“情报大门密钥”

2013年，皮耶鲁齐在美国被捕并被起诉入狱。阿尔斯通被美国司法部处以巨额罚款，主体业务被卖给主要竞争对手美国通用电气公司。依靠长臂管辖等手段，美国在这场“地下经济战”中获得了法国大多数核电站的部分控制权，大大削弱了外国竞争者，巩固了自身经济地位。

而在金普斯事件中，美国并不只是贪图该公司的行业龙头地位，更是为了获得这家高科技企业的技术优势来收集情报、监控全球，以实现自身战略目的，维护超级霸权。

“以往，美国间谍需要前往他国，尝试通过盟友或情报人员进行渗透活动，”拉叙斯日前对新华社记者说，“但金普斯事件发生后，间谍不用亲自到场，坐在电脑前使用软件便可进入系统（实现监控）。”他指出，金普斯拥有几十亿用户的芯片卡数据信息，由于移动运营商和银行不具备管理芯片卡的能力，公司因而也承担着用户卡片信息的加密服务。从美国将触角伸向金普斯的那一刻开始，它就掌握了获取所有用户信息的登录密钥。

据拉叙斯介绍，美国还直接为英国政府通信总部提供财务和技术支持，二者联合开发黑客技术，“通过入侵金普斯的芯片卡，成功拦截和解码了数十亿次通话和短信”。

《芯片陷阱》出版后，立刻在互联网上引发了对美国的谴责之声。网友fofifonfec认为，面对美国这样“没有灵魂的国家”的贪婪，天真可能导致毁灭，金普斯的所有资产都被掠夺了。网友Cliona说，美国就像一只布谷鸟，无耻地掠夺和挪用他们感兴趣的技术。

“黑客帝国”在行动

拉叙斯说，金普斯早在2001年就遭到了美国中情局的侵袭。正如他所言，金普斯事件只是美国动用国家力量不择手段窃取情报的历史一幕而已。数十年来，无论是对普通民众、竞争对手还是盟友，美国凭借技术优势在暗处行动，偷窥成瘾、窃听成风，是全球最大的网络攻击来源国，名副其实的“黑客帝国”。

2013年，美国前防务承包商雇员斯诺登向媒体曝光美方“棱镜”大规模秘密监听项目，监听对象包括德国总理默克尔等多国政要。时隔一年，“维基揭秘”网站又爆料，美方曾先后对希拉克、萨科齐、奥朗德等几任法国总统实施监听。今年5月，丹麦媒体再次爆料，美国国安局利用盟友监听盟友，通过与丹麦国防情报局合作，监听欧洲国家领导人。美方对盟友的承诺，犹如肥皂泡一般，看起来光彩夺目，但经不起真相冲击，徒留一地污渍。

默克尔表示，德国以前就明确表明立场，“朋友之间进行间谍活动”不可接受，“当时如此，今天也是如此”。塞尔维亚总统武契奇评价，美国和丹麦情报机构对欧洲政要实施监听，是丑闻和不讲原则的行为。

随着美国再次曝出“窃听风云”，《芯片陷阱》的销量激增。拉叙斯说，美国不断施以恐吓、设下圈套，用种种诡计阻碍他国工业繁荣，特别是在高科技领域，现在“是时候揭示真相了”，“要让欧洲各国意识到美国并非真正的朋友，有时甚至是敌人”。

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