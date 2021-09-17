新华社墨西哥城9月16日电（记者朱雨博 吴昊）墨西哥总统洛佩斯16日在独立日阅兵仪式上发表讲话，对古巴人民抗争表示支持与认可，并呼吁美国解除对古巴封锁。

当天，墨西哥纪念独立战争开始211周年阅兵仪式在首都墨西哥城宪法广场举行。洛佩斯与到访的古巴国家主席迪亚斯-卡内尔一同出席，并分别发表讲话。

洛佩斯表示，美国政府对古封锁与制裁影响古巴人民福祉，古巴人民近60年来不懈抗争是毫无疑问的历史壮举。墨西哥政府呼吁美国彻底结束对古封锁，因为“任何国家都无权使另一个国家或民族屈从”。

迪亚斯-卡内尔表示，美国对古封锁措施在新冠疫情期间不断加剧，使古巴遭受多重打击。他对墨西哥政府在联合国等场合多次为古巴发声表示感谢。

18日，第六届拉美和加勒比国家共同体（拉共体）首脑会议将在墨西哥城举行，墨西哥作为拉共体轮值主席国主办会议。包括迪亚斯-卡内尔在内至少17名拉美国家元首或政府首脑将出席会议，就美洲国家组织未来议程、抗疫合作、航天合作等话题展开讨论。

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