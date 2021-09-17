新华社北京9月16日电（记者于佳欣、周圆）上海合作组织（上合组织）成立20年来，区域经济合作不断发展，我国与上合组织成员国贸易额20年增长了20倍，并在投融资合作、互联互通等方面取得积极进展。

记者从商务部当日召开的例行新闻发布会上获悉这一消息。今年是上合组织成立20周年，上合组织成员国元首理事会第二十一次会议定于9月16日至17日在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。

商务部新闻发言人束珏婷在会上说，2001年我国与上合组织成员国贸易额为120亿美元，到2020年达2450亿美元，20年间增长20倍。今年1月至7月，我国与上合组织成员国贸易额1806亿美元，增幅高达41%。她形容，中国与上合组织成员国贸易增长迈开“步子”。

此外，投融资合作结出“果子”。据介绍，截至今年7月底，我国对上合组织成员国各类投资总额超过700亿美元，支持了一大批油气、电力、化工、农业和民生项目建设。

束珏婷介绍，截至今年7月底，我国企业在上合组织成员国承包工程超过2900亿美元。上合组织区域还是中欧班列的必经之路，今年前8个月，中欧班列开行破万列，同比增长32%，有力保障全球产业链供应链稳定。

创新机制搭好“台子”。中方还会同各方建立了银行联合体、实业家委员会以及经济智库联盟等机制，推动产学研合作。

束珏婷表示，下一步，中方将与上合组织各方共同努力，不断推动上合组织区域经济合作取得更多务实成果。

上合组织于2001年6月15日在上海成立，包括中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦等8个成员国，是当今世界幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织。

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