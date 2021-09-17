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世卫组织总干事谭德塞表示将向黎巴嫩提供紧急支持

2021年09月17日13:37 | 来源：新华网
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新华社贝鲁特9月16日电（记者刘宗亚）正在黎巴嫩访问的世界卫生组织总干事谭德塞16日表示，鉴于目前黎巴嫩面临严峻挑战，世界卫生组织将向黎巴嫩卫生部门提供紧急支持。

据黎巴嫩总统府当天发表的声明，黎总统奥恩在会见谭德塞时说，黎巴嫩当前面临金融、经济、卫生和人道主义危机，他呼吁世卫组织与黎巴嫩加强合作。

谭德塞在会见后对记者说，黎巴嫩面临严峻挑战，特别是医疗物资和燃油严重短缺，供水供电出现问题，这对黎巴嫩人民的健康状况造成影响，因此世卫组织将与黎巴嫩新政府合作，尽可能地向黎巴嫩提供支持。

谈到黎巴嫩抗击新冠疫情所做的努力，尤其在新冠疫苗接种方面，谭德塞对黎巴嫩提出表扬。到目前为止，黎巴嫩已为30%的人口接种了新冠疫苗。

谭德塞率领的世卫组织代表团16日抵达黎巴嫩，除了会见黎巴嫩领导层，还将视察当地一些卫生机构，考察应对新冠疫情的工作情况。

自2019年以来，黎巴嫩陷入经济困境，又遭遇新冠疫情和贝鲁特港口大爆炸等一连串打击，加上政府组阁僵局难破，无法获得国际大规模援助，导致本国货币一再暴跌，商品价格不断上涨，社会日趋动荡。今年9月10日，黎巴嫩新政府组成，打破了近一年的政治僵局。

(责编：刘叶婷、崔越)

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