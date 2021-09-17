新华社华盛顿9月16日电 中国驻美国大使秦刚16日表示，美方应切实保障在美华裔群体的合法权益，同时希望在美侨胞继续参与中国发展建设，继续促进中美关系发展并维护自身权益。

秦刚当天出席全美各地侨界为其履新举办的线上欢迎活动暨喜迎中秋国庆活动。他在致辞中表示，当前中美关系面临许多困难和挑战。中美能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运，是两国必须回答好的世纪之问。中美必须响应人民呼声，顺应时代潮流，遵照两国元首达成的重要共识，共同努力，推动两国关系改善和发展。

秦刚称赞旅美侨胞为美国经济发展、科技进步和社会繁荣做出卓越贡献，已成为美国多族裔大家庭中不可或缺的一部分，理应得到充分肯定和尊重。但是，近年来美国内仇亚仇华情绪上升，华侨华人在美生存发展面临更大挑战，我们对此感同身受，十分痛心。秦刚提出三点希望与侨胞共勉：一是希望在美侨胞继续做中国发展的参与者；二是希望在美侨胞继续做中美关系发展的促进者；三是希望在美侨胞继续做自身权益的维护者。

秦刚表示，中国政府将一如既往，积极推动美国政府遵照两国元首达成的共识，采取切实行动改善中美关系，从根本和源头上消除导致在美华裔感到不安和遭遇不公的因素；我们也敦促美国政府采取切实有效措施，保障包括华裔在内各少数裔群体的合法权益。作为驻美大使，将为促进中美关系改善和发展、维护侨胞福祉而竭尽全力。

全美各地侨胞代表在致辞中表示，将积极支持中国发展建设，加强侨社团结与合作，凝聚共识，携手为促进中美两国人民的友好交往和相互了解，为实现中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。

(责编：刘叶婷、崔越)