新华社杜尚别9月17日电 当地时间2021年9月16日，国务委员兼外长王毅在杜尚别应约会见印度外长苏杰生。

王毅表示，中方始终本着积极态度妥善处理中印边境问题。前一段两国外交和军事部门的沟通是认真有效的，两国边境局势总体向缓和方向发展。希望印方同中方相向而行，推动局势持续趋稳并逐步从应急处置向常态化管控转变。要巩固好一线部队脱离接触成果，严格遵守两国协议协定和达成的共识，共同维护边境地区和平安宁，防止涉边事件反复发生。

王毅指出，中印作为两大新兴经济体，应当继续坚持互不构成威胁、互为发展机遇的战略共识，推动双边关系和务实合作进入健康稳定发展轨道。这不仅符合两国共同利益，也有利于地区和世界的和平与发展。

苏杰生表示，印中双方在处理边境局势上已取得进展，同时仍存在一些有待解决的问题。印方愿同中方一道，遵守双边达成的协议，推动两国下一轮军长级会晤取得积极成果，切实维护边境地区和平安宁。希双边共同努力，推动印中关系重回正轨，引导各方树立更加积极、互利的印中关系认知。印方不相信文明冲突论，认为亚洲国家保持团结非常重要。亚洲国家要实现团结，离不开印中合作。印方愿同中方加强在金砖国家、上海合作组织等框架内沟通协调，共同应对恐怖主义等全球性挑战。

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