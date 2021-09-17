人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

王毅会见印度外长苏杰生

2021年09月17日13:13 | 来源：新华网
小字号

　　新华社杜尚别9月17日电 当地时间2021年9月16日，国务委员兼外长王毅在杜尚别应约会见印度外长苏杰生。

　　王毅表示，中方始终本着积极态度妥善处理中印边境问题。前一段两国外交和军事部门的沟通是认真有效的，两国边境局势总体向缓和方向发展。希望印方同中方相向而行，推动局势持续趋稳并逐步从应急处置向常态化管控转变。要巩固好一线部队脱离接触成果，严格遵守两国协议协定和达成的共识，共同维护边境地区和平安宁，防止涉边事件反复发生。

　　王毅指出，中印作为两大新兴经济体，应当继续坚持互不构成威胁、互为发展机遇的战略共识，推动双边关系和务实合作进入健康稳定发展轨道。这不仅符合两国共同利益，也有利于地区和世界的和平与发展。

　　苏杰生表示，印中双方在处理边境局势上已取得进展，同时仍存在一些有待解决的问题。印方愿同中方一道，遵守双边达成的协议，推动两国下一轮军长级会晤取得积极成果，切实维护边境地区和平安宁。希双边共同努力，推动印中关系重回正轨，引导各方树立更加积极、互利的印中关系认知。印方不相信文明冲突论，认为亚洲国家保持团结非常重要。亚洲国家要实现团结，离不开印中合作。印方愿同中方加强在金砖国家、上海合作组织等框架内沟通协调，共同应对恐怖主义等全球性挑战。

(责编：牛镛、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部