新华社杜尚别9月16日电 当地时间2021年9月16日，国务委员兼外长王毅在杜尚别同俄罗斯外长拉夫罗夫、巴基斯坦外长库雷希、伊朗外交部长助理穆萨维举行阿富汗问题四国外长非正式会议。

王毅表示，在我们共同出席上海合作组织有关会议之际，作为阿富汗的重要邻国和本地区有影响力的国家，四国有必要加强沟通协作，发出一致声音，施加积极影响，为促进阿富汗局势平稳过渡发挥建设性作用。

王毅指出，当前阿富汗局势处在由乱及治的关键阶段。阿富汗战争虽已结束，但阿富汗问题仍未解决。强权政治、军事干涉和所谓“民主改造”是造成阿富汗目前局势的根源。美国及其盟友仓促撤离，又给阿富汗带来了新的问题。阿富汗新的政治架构尚未组建完成，民族、教派等矛盾错综复杂，局部冲突、民生困局等风险十分突出，未来发展存在不确定性。

王毅就下阶段四国涉阿协调合作提出五点建议：

一是敦促美国切实履约担责。四国要同更多观点相近国家一道，敦促美深刻吸取教训，对阿富汗重建负起主要责任，提供经济、民生和人道主义援助，不能甩锅推责，一走了之。

二是对阿富汗开展接触引导。阿富汗建立起临时政府，内外政策尚未定型。我们应在切实尊重阿富汗主权、独立和领土完整前提下，贯彻“阿人主导，阿人所有”原则，支持阿富汗人民自主选择发展道路，推动阿富汗最终组建广泛包容的政治架构，实施温和稳健的内外政策，奉行睦邻友好的周边政策，尊重少数族群、妇女、儿童基本权利。

三是防范安全风险外溢。塔利班多次承诺不允许任何势力利用阿富汗领土损害邻国安全利益。我们期待阿富汗新政权履行承诺，同恐怖势力划清界限，特别是对以邻国为目标的恐怖势力予以坚决打击。

四是推动各方形成援阿合力。现在阿富汗近一半人口生活在贫困线下，1400万人面临粮食危机，新冠肺炎疫情形势也被低估。中方将向阿富汗人民提供紧急人道主义物资援助和捐赠疫苗。作为阿富汗重要邻国，我们既要急人所急、雪中送炭，也要引导推动地区国家、国际组织共施援手，帮助阿富汗人民渡过难关。

五是助阿融入地区合作大潮。从长远看，我们可以立足地区稳定发展大局，帮助阿富汗逐步培育自主发展和可持续发展能力，融入区域经济合作和互联互通网络，摆脱贫困落后，实现经济发展。

王毅表示，地区国家对阿富汗新政权的期待，概括起来主要有三点：包容、反恐、睦邻。只有具备这三个特征，阿富汗才能构筑长治久安的政治基础，地区国家特别是阿富汗邻国才能维护各自正当权益。中方愿同俄罗斯、巴基斯坦、伊朗等地区国家加强协调，为阿富汗防乱维稳、制恐止暴与和平重建，推动本地区最终实现持久和平发挥建设性作用。

与会其他各方表示，阿富汗问题的解决需要集体智慧、集体努力。作为承受溢出影响最直接的阿邻近国家，中俄巴伊就阿问题充分沟通十分有益。四国要共同发声，向阿富汗人民及整个地区乃至国际社会传递一致的明确信号，为阿人民将命运掌握在自己手中创造良好外部环境，促成阿构建不同民族、不同宗教的包容性政府，希望塔利班与各种形式的恐怖主义组织彻底切割，要求国际社会特别是美国及其盟国为解决阿境内人道主义危机承担应尽责任。

四方表示将根据阿富汗形势需要继续开展四方沟通协调。

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