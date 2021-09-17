9月15日，由中国国务院新闻办公室和韩国文化体育观光部指导，中国外文局和21世纪韩中交流协会共同主办的第十三届中韩媒体高层对话以线上线下相结合的形式举办。

△中方会场。

中宣部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟，中国外文局局长杜占元，人民日报社副总编辑方江山，韩国文化体育观光部部长黄熙，21世纪韩中交流协会会长金汉圭，中央日报主笔兼副社长李夏庆等中韩相关部门、近30家主流媒体负责人和公共卫生领域专家围绕媒体在抗疫合作中的责任与担当、深化人文交流等议题进行了深入探讨交流。本届对话会中方会场和韩方会场分别由中国外文局副局长陆彩荣和中央日报主笔兼副社长李夏庆主持。

△中宣部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟致辞。

中宣部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟在致辞中表示，近年来，在两国元首战略引领下，中韩关系发展呈现良好态势。今明两年是“中韩文化交流年”，明年将迎来中韩建交30周年，希望两国媒体准确把握双边关系发展的主流和方向，聚焦携手抗疫，讲述守望相助好故事；围绕民心相通，谱写人文交流新篇章；立足媒体合作，汇聚舆论传播正能量。

△韩国文化体育观光部部长黄熙致辞。

韩国文化体育观光部部长黄熙在致辞中表示，长久以来，韩中两国建立了深厚友谊。新冠肺炎疫情发生以来，两国在疫情防控、信息共享、经贸往来等领域开展了密切合作。新闻媒体应关注数字技术带来的时代变化，在促进双方人文交流、扩大文化共识、增进两国人民间的相互信任和友谊等方面发挥更大作用。

△中国外文局局长杜占元致辞。

中国外文局局长杜占元表示，中韩媒体要坚持以文化人，让中韩人文交流的底色更加饱满；激扬青春力量，让中韩友好合作的未来更富活力；加强技术赋能，推进媒体合作和融合发展更加高效；观照共同价值，推动全球和区域治理合作更加深入。中国外文局愿发挥多语种、多业态的综合传播特色优势，带动两国媒体合作和文化交流互鉴取得更加积极的成果。

△21世纪韩中交流协会会长金汉圭致辞。

21世纪韩中交流协会会长金汉圭认为，中韩两国关系正在迎来腾飞发展的新机遇，两国媒体应该肩负起深化中韩人文交流和促进民心相通的责任和担当。13年来，中韩媒体高层对话机制下，两国主流媒体人士和政府高层人士一直通过开诚布公的对话，为两国关系的发展发挥积极的作用。

△人民日报社副总编辑方江山出席。

两国媒体界人士表示，围绕“中韩文化交流年”，结合两国将分别举办2022年冬奥会和2024年冬青奥会，双方应积极深入报道双方在文化、教育、科技等领域的交流合作，增进两国民众的相互了解和认知。在对话会现场，中国外文局与韩国21世纪韩中交流协会签署了合作协议，人民网与韩国中央日报共同启动了“90后眼中的中韩友好合作”短视频大赛活动。

△韩方会场。

在“加强中韩抗疫合作中媒体的责任与担当”议题环节，北京大学公共卫生学院全球卫生学系、全球健康发展研究院副研究员金音子和CHA 医科大学教授、韩国前疾病管理本部长全柄律分别进行主题发言；人民日报社对外交流合作部主任、《环球人物》杂志社总编辑谢湘，每日经济专务、韩国新闻放送编辑人协会会长徐洋远，经济日报社副总编辑季正聚，韩民族日报编辑人白奇哲，中国新闻社副总编辑兼中国新闻网总裁俞岚，KBS电视台报道本部长金钟明，环球时报社常务副总编辑吴绮敏，韩国日报论说委员李泰圭，中国网副总编辑薛立胜等先后交流发言。

△中国外文局副局长陆彩荣主持。

在“深化中韩人文交流，促进两国民心相通”议题环节，檀国大学教授、中韩建交 30 周年筹备委员会秘书长金珍镐，中央广播电视总台亚非中心副主任张晖分别进行主题发言；东亚日报论说主干朴济均、新华社国际新闻编辑部副主任李拯宇、韩联社编辑总局长李盛汉、光明日报社国际部主任郭林、中央日报论说委员金东镐、中国日报社副总编辑王浩、SBS电视台报道本部长南相锡、中国青年报社副总编辑董时、人民中国杂志社总编辑王众一、中国经济网总裁何振红等先后交流发言。

△陈实作闭幕总结。

在闭幕式上，新华网常务副总编辑周红军、中央日报主笔兼副社长李夏庆分别代表双方总结发言。中国外文局副总编辑、中国报道杂志社社长陈实在闭幕词中表示，期待中韩媒体高层对话机制继续为共同推动两国关系迈上新台阶发挥积极作用。

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