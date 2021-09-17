会议现场。

人民网讯 9月14日，在第28届北京国际书展开幕之际，由中国社会科学出版社主办的“新形势下学术出版助力国际传播座谈会”在京举行。

中国社会科学院副院长、党组成员王灵桂，中国社会科学院原副院长蔡昉、李培林等出席会议，并获颁中国社会科学出版社“走出去”卓越贡献奖。会议由中国社会科学出版社副总编辑王茵主持。

中国社会科学院副院长、党组成员王灵桂指出，中国的发展离不开世界，世界的明天也离不开中国，在共生共存共发展的地球村，守望相助、合作共赢才是正道。中国人民能用双手创造感天动地的业绩，也一定能用手中的笔向世界讲述真实立体全面的中国故事。长期以来，中国社会科学院致力于与世界主要国家和地区开展人文社会科学的交流，在推动人文社会科学合作交流方面发挥了重要作用。

中国社会科学院原副院长蔡昉指出，当前我国出版行业发展空前繁荣，图书国际传播力大幅度提升。随着我国经济进入高质量发展阶段，相应地，图书出版也应该从注重质量与数量并存向更加注重质量发展方向转变，更好地传播中国学术。

中国社会科学院原副院长李培林指出，伴随中国经济和政治地位的提升，西方发达国家民众对中国的误解日益加深，迫切需要一批能够使西方读者了解中国的书籍。希望更多中国图书“走出去”，被翻译成外文、印刷出版，到达国外读者的手中。

中国社会科学出版社总编辑魏长宝介绍说，中国社会科学出版社国际合作与出版部近十年来与国际知名出版机构合作出版外文图书，在推动中国学术走出去方面，不仅实现了一定的规模，更形成了一系列知名出版品牌。不仅致力于讲好中国道路、中国理论、中国制度，也致力于阐释好中国历史、中国文化的故事，在国内外产生了较大影响力。近期，该出版社还设立了卓越贡献奖和突出贡献奖两个奖项。

最后，参会海外合作出版社驻华机构代表纷纷表示，愿与中国社会科学出版社等国内出版机构继续开展长期、深度合作，将更多中国优秀学者的研究成果推向世界。

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