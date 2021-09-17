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仓皇撤离阿富汗后 欧盟探讨提高防务自主权

2021年09月17日09:50 | 来源：新华网
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围绕阿富汗局势近期剧变，欧洲联盟内部就欧盟在国际热点地区应扮演何种角色争论加剧。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩15日建议，应提升欧盟自身防务力量，以便今后遭遇类似危机时能更加自由应对。

冯德莱恩当天在法国斯特拉斯堡召开的欧洲议会全体会议上发表“盟情咨文”。提及阿富汗局势时，她说欧盟应“反思为何（欧盟在阿富汗的）任务结束得如此唐突”。

随着阿富汗塔利班8月15日控制首都喀布尔，美国8月下旬加速撤离阿富汗，一些欧盟成员国长期以来在阿富汗为美国提供的财政、政治和安保支持也在仓皇中画下句点。美国8月30日完成从阿富汗撤军后，一些欧洲国家由于得不到安全保障，不得不停止尚未完成的撤离工作。截至目前，仍有一些欧盟成员国公民滞留阿富汗。

冯德莱恩15日说，有一些棘手问题需要在北大西洋公约组织框架内解决，然而，“欧洲可以、显然也能够并愿意靠自己去做更多”。她承认欧盟依旧把与美国主导的北约保持合作放在第一位，但是“欧盟是时候迈向下一步”。

长期以来，欧洲众多国家在防务问题上依赖北约。欧洲政治精英希望推动欧洲在防务安全上实现战略自主。本月早些时候，欧盟成员国部长曾讨论创建规模大约5000人的欧盟军队，以便在遭遇类似喀布尔机场撤离危机时有军事力量可供部署。不过，这项计划遭部分成员国、尤其是邻近俄罗斯、得到美国安全庇护国家的反对。

欧盟27个成员国中，22个同时是北约成员国。

冯德莱恩说，限制欧盟的不仅是防务力量的不足，“而是缺乏政治意愿，如果我们形成这一政治意愿，我们可以从欧盟层面做很多事”。

她认为欧盟必须为实现更好的集体决策和情报共享打下基础，提升27个成员国之间军事设备的协同能力，在战斗机、无人机、网络作战等共同项目加强投资。冯德莱恩建议，不要对在欧洲研发和制造的防务设备增税，以帮助欧洲摆脱对美国防务装备的依赖。

冯德莱恩说，在法国2022年担任欧盟轮值主席国后，她与法国总统埃马纽埃尔·马克龙将召集欧盟防务峰会。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、崔越)

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