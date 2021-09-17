美国辉瑞制药公司日本分公司15日证实，在日本境内95瓶辉瑞新冠疫苗药液中发现白色悬浮物。辉瑞称其可能是未溶解的物质，不影响疫苗安全性和有效性。

日本媒体14日报道了辉瑞新冠疫苗含有杂质的消息。

辉瑞日本分公司发言人15日在记者会上说，截至9月5日，已经发现95瓶未注射的疫苗药液中有白色悬浮物。所有出现悬浮物的药液属同一批次，分别在首都东京西部、埼玉县川越市、神奈川县相模原市和镰仓市、大阪府坂井市的疫苗接种点发现。白色悬浮物可能是未溶解的物质，“无害”。一旦药液被稀释，白色物质就会溶解。

辉瑞日本分公司说，正就此做进一步调查，将公开调查结果。

今年2月，日本厚生劳动省批准使用美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗。一般而言，辉瑞疫苗在接种前需要用生理盐水稀释。

美国另一家疫苗生产商莫德纳公司所产新冠疫苗在日本出现过类似事件。

在日本代理莫德纳新冠疫苗的日本武田药品有限公司8月报告，在同一批次未使用的39瓶莫德纳疫苗中发现异物。厚生劳动省随后停用该批次疫苗，为安全起见，还停用了来自同一生产线、大致同期出厂的另外两个批次疫苗。厚生劳动省9月1日说，莫德纳问题疫苗瓶中“异物”为不锈钢颗粒。武田药品9月2日起回收上述三个批次疫苗。（杜鹃）【新华社微特稿】

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