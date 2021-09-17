法国总统埃马纽埃尔·马克龙16日说，法军击毙了“大撒哈拉伊斯兰国”组织头目。

“大撒哈拉伊斯兰国”组织效忠极端组织“伊斯兰国”，在地处萨赫勒地区的西非国家马里、尼日尔和布基纳法索活动，不时在马里和尼日尔交界地区袭击军队和平民。

马克龙16日凌晨在社交媒体推特写道：“‘大撒哈拉伊斯兰国’恐怖组织头目阿德南·阿布·瓦利德·萨赫拉维已被法国部队消灭。这是我们在萨赫勒地区打击恐怖组织的又一重要胜利。”

马克龙没有发布击毙萨赫拉维的时间和地点等具体信息。近几周，马里国内有传闻称萨赫拉维死亡。

萨赫拉维出生在有主权争议的西撒哈拉地区，早年在阿尔及利亚度过，后到马里，成为马里境内极端组织高层成员。他一度效忠“基地”组织北非分支“伊斯兰马格里布基地组织”，2015年宣布带领手下效忠“伊斯兰国”。

法国总统府16日说，“大撒哈拉伊斯兰国”2017年在尼日尔袭杀美军士兵；萨赫拉维2020年8月下令在尼日尔杀害6名从事援助工作的法国人和两名分别为他们当向导和司机的尼日尔人。

2017年10月，一支尼日尔政府军和美国特种部队联合巡逻队在尼日尔蒂拉贝里省通戈通戈地区遭武装人员袭击，4名美军士兵和4名尼日尔士兵死亡。通戈通戈靠近尼日尔与马里边界。“大撒哈拉伊斯兰国”当时宣称制造这起袭击。

法国2014年8月起在萨赫勒地区开展“新月形沙丘”军事行动，派遣大约5000名士兵，与地区国家布基纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚、尼日尔协同打击恐怖组织。这五国都曾是法国殖民地。

马克龙今年6月宣布，法国将大幅减少在萨赫勒地区的军事部署，计划明年初之前撤回2000名士兵。媒体当时分析，马克龙作这一决定主要缘于“新月形沙丘”行动成果有限和法方对马里局势动荡“失望”。

萨赫勒地区，尤其是马里、尼日尔和布基纳法索的交界地带，还时常遭到效忠“基地”组织的极端组织袭击。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、崔越)