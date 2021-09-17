阿富汗塔利班临时政府第一代理副总理阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔15日发布一段视频，回应“受伤”传闻。

他证实自己一切安好，强调塔利班没有发生内部争斗。

【现“声”再现“身”】

塔利班设在卡塔尔多哈的政治办事处15日在社交媒体推特上传一段视频，显示巴拉达尔接受阿富汗国家电视台RTA采访。

记者问他是否曾与塔利班内部其他派系成员发生冲突并受伤时，巴拉达尔回答：“不，这不是真的；我安好，身体健康。”

“有媒体称（塔利班）发生了内斗。我们之间没有（冲突），报道不实，”巴拉达尔说，“没有什么好担心。”

视频显示他坐在一张沙发上接受采访，似乎是在念一页文字稿。

稍早时候，塔利班文化委员会一名官员在推特发布预告，称一段采访视频将在阿富汗国家电视台播出，以驳斥“敌人的宣传”。

社交媒体近日流传的消息称，巴拉达尔支持者同塔利班另一派人马在阿富汗首都喀布尔的总统府发生冲突，更有传言称巴拉达尔受伤或死亡。

为反驳传言，塔利班13日发布一段巴拉达尔的音频。他在音频中自称出差在外、一切安好。

塔利班7日组建临时政府，主要班底以塔利班元老人物为主，多人在1996年至2001年的塔利班政权中任要职。巴拉达尔是塔利班创始人之一，2018年出任多哈政治办事处负责人，先前代表塔利班在多哈与美国政府谈判，与美方谈成撤军协议。

塔利班8月15日控制喀布尔，美国及其盟友匆忙组织撤离。美军最后一架撤人军机8月30日深夜飞离喀布尔机场，由美国发动并持续近20年的阿富汗战争结束。

【高层驳斥传言】

路透社报道，巴拉达尔最近一段时间鲜有出现在公众场合，引发猜测。卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼12日赴喀布尔，与塔利班临时政府代理总理穆罕默德·哈桑·阿洪德等人会晤，巴拉达尔没有到场。

就缺席这一重要外交场合，巴拉达尔在15日的视频中解释，卡塔尔外交大臣到访时，他在外出，无法及时赶回喀布尔。

塔利班临时政府多名成员近期同样出面驳斥内斗传言。

14日，代理外交部长阿米尔·汗·穆塔基指责这类消息是敌对势力“宣传”攻势。15日，代理内政部长西拉杰丁·哈卡尼的弟弟阿纳斯·哈卡尼在推特发布声明，否认内斗。

美国智库威尔逊中心阿富汗问题专家迈克尔·库格尔曼说，塔利班内部多年来一直存在纷争，但很大程度上保持团结，主要决策的执行没有遭到大的内部阻力。

库格尔曼说：“在我看来，现在的意见不合可以得到化解。但塔利班依然承受许多压力，包括（如何）集中权力，争取其他方面承认它（所领导政府）的合法性，应对重要政策挑战。”（杜鹃）（新华社专特稿）

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