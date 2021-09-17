人民网讯 突尼斯政府宣布，鉴于疫情趋好，与利比亚的陆地边界于9月17日重新开放。

突尼斯《日出报》以“重新开放与利比亚的过境口岸”为题报道说，突尼斯总统凯斯·赛义德16日就国内疫情及开放与利比亚的边界问题同外交部长奥斯曼、内政部长加尔萨拉维和卫生部长阿里进行了磋商。总统指出，必须全面遵守此前与利比亚达成的卫生协议，该协议规定根据两国疫情情况进行审查和评估。

报道说，凯斯·赛义德总统强调，为了促进两国之间兄弟友谊关系，与利比亚政府协调后决定重新开放与利比亚的陆地边界，17日早上7时正式开放。为此，在边界过境点要派驻卫生团队进行疫苗接种工作，同时突尼斯驻利比亚使馆和领事馆也组织疫苗接种。

卡塔尔“阿拉伯21网”报道说，突尼斯与利比亚的边界重新开放，这是两国协商的结果。本周三，利比亚内政部长哈立德曾率团访问突尼斯，与突尼斯同行及安全和卫生机构领导人就开放两国边界问题进行了协商。哈立德称，“访问是成功的，双方达成了新的安全和卫生协议，不仅要重新开放陆地边界，两国之间的航班也将恢复。”（安国章）

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