出席文化贸易论坛的部分中巴嘉宾。中国驻里约总领馆供图

人民网里约热内卢9月16日电 （记者吴杰）9月16日，中国驻里约总领馆主办的中国巴西部分省州市云上国际服贸会文化贸易论坛在线举行，中巴有关方面人士围绕企业文化融合、联合中文办学、足球人才交流、书籍合作出版等多项议题交流分享。巴西地方政府和有关机构负责人表示，欢迎更多中国伙伴参与巴西相关领域的合作建设。

圣灵州州长若泽·卡萨格兰德表示，在圣灵州有许多中国企业人的身影，也有原产自该州的观赏宝石等产品出现在中国，双方有深厚的友谊和紧密的联系，希望进一步深化与中国的合作，在经贸、文化、科技等领域加强沟通和分享。

圣灵州经济发展厅厅长蒂亚戈·奥夫曼说，圣灵州已经与中国建立了牢固、互相尊重和卓有成效的经贸关系，希望有更多的中资企业来圣灵州投资设厂，共同发展。

里约市财政规划局局长佩德罗·保罗曾参访过中国的多个城市和高新技术企业，对中国的快速发展印象非常深刻。他表示，里约市将增添新能源快速公交车，替换燃油车，还要大力发展太阳能发电系统和城市公共照明系统，带动智慧城市发展，这些领域中国企业都拥有非常大的优势。

米纳斯州经济发展厅副厅长朱利亚诺·平托表示，该州是巴西拥有世界文化遗产最多的一个州，与中国江苏省曾在图片展览、视听展览、提供留学生奖学金方面有过很好的合作，希望今后继续在动画、文创等领域增加深人交流，强化务实合作。

巴西博塔弗戈俱乐部有足球、水上项目、桑巴舞学校等综合产业，总裁杜尔塞西奥·梅洛表示，中国已经是我们赛艇的合作伙伴，很高兴在中巴服贸会上又与文化科创公司签署足球文化合作谅解备忘录，拉近巴中两国之间的距离，希望巴西足球文化产业与中国有更多合作机会。

中国语言交流与合作中心—拉丁美洲和加勒比地区中心副主任孙铭阳、巴西中资企业协会会长暨徐工巴西董事长王岩松、巴西Batel出版社社长卡洛斯·巴尔博萨等也分别就推进中巴高水平语言人才的联合培养和教育合作交流、中巴企业文化融合、向巴西读者推出有关中国系列书籍等做了深入阐述。文化贸易论坛还举行了寰球普医综合诊所与巴西文化科创公司传统医药合作谅解备忘录等签约仪式、展示了中国巴西文化贸易研究成果：“一带一路”沿线主要国家文化市场研究——《巴西文化市场研究》。

文化贸易论坛是中巴部分省州市云上服贸易会的最后一个专题论坛，该系列活动就此圆满闭幕。

中国驻里约总领馆徐元胜参赞表示，这次云上服贸会，中巴双方聚焦技术贸易、商务服务、智慧城市、智慧医疗和文化贸易五大领域，开展深度交流、对接贸易项目，促成了包括传统医药、远程医疗、足球交流、传统文化等多项合作协议的签署。展览、参会、洽谈、签约、巴西友人的扼要点评等论坛之外的信息，都是实实在在的成果。

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