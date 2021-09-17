人民网开罗9月16日电 （记者景玥）9月16日，中国驻埃及使馆临时代办肖军正在线上媒体吹风会上表示，截至9月15日，已有4200余名在埃中国公民接种了国药或科兴疫苗，其中包括2300余名中资企业员工，1400余名华人华侨，170余名教师和留学生。至此，埃及“春苗行动”基本完成。

肖军正表示，在埃及遭遇第四波疫情之际，中国驻埃及使馆通过实施“春苗行动”，为在埃中国公民构筑了免疫屏障，搭起了健康防护墙，把党和国家对海外中国公民身体健康和生命安全的关心关爱落到实处。

肖军正介绍说，埃及“春苗行动”有以下特点：第一，因地制宜，依托埃公共卫生体系，开展对中国公民的疫苗接种，打通了在埃中国公民长期化、常态化的疫苗接种渠道。中国公民在埃国家疫苗紧急接种平台登记注册，通过审核后就可以进行疫苗接种。“春苗行动”顺利结束，并不意味着新到埃工作、生活的中国公民接种疫苗的大门关上了，疫苗接种的大门一直敞开着。对于今后来埃工作和生活的中国公民，他们可以继续通过埃及国家疫苗紧急接种平台申请注册，通过审核后进行接种。第二，应接尽接，力求做到在埃中国公民疫苗接种一个也不能少。使馆两次通过中资企业商会、侨团社团和中国学联三个渠道，收集接种意愿，鼓励在埃中国公民应接尽接、能早尽早。第三，在“春苗行动”实施过程中，在埃中国公民互帮互助，共克时艰，相互关爱之情得到了充分体现。

肖军正说，“春苗行动”的启动和完成，在保人身健康、促项目合作、稳住外防输入三个方面取得显著成效。其顺利推进和完成，突出体现在两个“优先和重要”上。第一，“春苗行动”的实施是中埃友好的体现。今年2月下旬，中国疫苗抵达埃及，使馆与埃方积极推动利用援埃疫苗为在埃中国公民开展疫苗接种。埃及卫生部长哈莱明确表态，把在埃中国公民的疫苗接种放在“优先和重要”位置上。第二，“春苗行动”的顺利实施是中埃疫苗合作结出的硕果。今年2月，习近平主席同塞西总统通话，塞西总统表示希望中方给予埃方大批量疫苗支持，习近平主席表示，中方把埃及朋友始终放在疫苗合作的“优先和重要”位置上。两国元首通话达成的疫苗合作共识，把两国抗疫合作推向了一个新阶段，此后双方的疫苗合作逐步加速，合作领域也逐步拓宽。

据肖军正介绍，目前，中埃双方的疫苗商业采购和疫苗本地化生产进展顺利。中埃疫苗合作使得埃及成为非洲大陆第一家实现中国疫苗本地化生产的国家，不仅为埃及民众的健康提供了保障，也扩大了埃及向非洲以及周边国家提供疫苗供应和援助的能力。

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