人民网布鲁塞尔9月17日电 （记者张朋辉）9月16日，联合国人权理事会第48届会议举行单边强制措施双年度专题讨论会。中国代表发言指出，美国等西方国家实施的单边强制措施对人权造成严重负面影响。

中国代表表示，美国等西方国家依据国内法釆取单边强制措施，滥施长臂管辖，煽动“颜色革命”、颠覆他国政权，严重违反《联合国宪章》宗旨和原则，严重违反主权平等这一国际法根本原则和不干涉内政这一国际关系基本准则。在新冠肺炎疫情持续蔓延的背景下，国际社会亟需团结合作以应对各项挑战。然而，美国及部分西方国家拒不取消对有关国家的单边强制措施，甚至变本加厉，一再以保护“自由”“民主”“人权”之名，实施新的制裁，破坏国际抗疫合作，剥夺受害国家获得医疗、疫苗等合法权利，严重削弱其应对疫情和疫后恢复的努力，直接危害受害国人民特别是妇女、儿童、老年人等弱势群体的生命权和健康权，导致人道主义灾难。

中国代表指出，美国等西方国家出于抹黑中国形象、破坏新疆稳定、遏制中国发展的图谋，编造大量谎言，就涉疆问题对中国诬蔑攻击，并借机对中国新疆有关实体和个人实施单边强制措施，严重损害中国新疆企业的合法权益和新疆人民发展权、工作权等基本人权。中方对此表示严重关切和坚决反对。

中方敦促有关国家认真倾听和回应国际社会共同呼声，立即彻底取消单边强制措施，并采取紧急行动消除单边强制措施对人权的消极影响，确保国际社会所有成员全面、有效应对疫情并更好地恢复重建。

中国代表表示，国际社会应共同反对霸权主义和强权政治，反对干涉他国内政，反对把自己的意志强加于人，坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等，推动国际秩序和全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

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