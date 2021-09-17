新华社比什凯克9月16日电（记者关建武 张继业）杜尚别消息：集体安全条约组织（集安组织）峰会16日在塔吉克斯坦首都杜尚别举行，与会领导人着重就阿富汗等国际和地区问题交换意见。

本次会议由塔吉克斯坦总统拉赫蒙主持，哈萨克斯坦总统托卡耶夫、白俄罗斯总统卢卡申科、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、亚美尼亚总理帕什尼扬和集安组织秘书长扎斯以线下形式参会，俄罗斯总统普京在线参会。

普京表示，集安组织成员国所在地区和外部边境仍然不稳定，各国面临新的、真正严峻的挑战和风险。美国等国家从阿富汗撤出后，集安组织举行过特别峰会。各方一致认为，当前情况下确保成员国之间尽可能密切的协调合作比以往任何时候都更为必要；充分利用集安组织的防御和政治潜力，确保成员国的安全、和平与稳定也很重要。

卢卡申科表示，世界局势紧张、地区冲突加剧。阿富汗的人道主义危机将给集安组织成员国带来安全隐患与威胁。

会议通过的宣言说，成员国将继续发展安保合作，增强信心和意志，迎接挑战。集安组织将加强与联合国、独联体、上海合作组织等地区和国际组织在共同关心的领域进行合作。

此次峰会结束后，亚美尼亚将接替塔吉克斯坦出任集安组织主席国。集安组织成立于2002年5月，由1992年签署的独联体集体安全条约演变而来。目前有俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦6个成员国。

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