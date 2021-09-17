新华社德黑兰9月16日电（记者高文成 王守宝）据伊朗总统官网16日发布的消息，伊朗总统莱希当天在塔吉克斯坦首都杜尚别与巴基斯坦总理伊姆兰·汗举行会谈，讨论双边关系和阿富汗局势等问题。

莱希在会谈中表示，伊朗和巴基斯坦关系发展具有潜力。伊朗决心与地区国家，尤其是邻国发展关系、加强合作，巴基斯坦在这方面具有特殊地位。双方不应让“外来者”破坏和影响两国良好关系。

在谈及阿富汗局势时，莱希表示，解决阿富汗问题的关键是组建一个包容性政府，不允许外国干涉阿富汗事务。应努力帮助阿富汗组建一个基于阿富汗人民意愿的、包容各方的政府。美军的撤出是阿富汗和该地区实现和平的历史性机遇。

伊姆兰·汗表示，相信巴伊两国提高合作水平将对地区和全球产生积极影响。一个安全、有保障的阿富汗将使地区和世界所有国家受益。伊朗和巴基斯坦应密切合作，相互沟通，以便阿富汗顺利开展国家建设和组建包容性政府。

上海合作组织成员国元首理事会第二十一次会议9月16日至17日以线上和线下相结合方式举行，此次会议由轮值主席国塔吉克斯坦主办。

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