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欧盟宣布成立卫生应急准备和响应机构

2021年09月17日08:36 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔9月16日电（记者任珂）欧盟委员会16日宣布成立欧盟卫生应急准备和响应机构，以“预防、发现和快速应对卫生紧急情况”。

　　欧盟委员会当天发表声明说，该机构将通过情报收集和建立必要的响应能力，来预测威胁和潜在的健康危机。该机构还将确保药物、疫苗及其他医疗用品（如手套和口罩）的开发、生产和分发。

　　声明说，该机构将在准备和响应两个方面采取行动：在非危机状态，机构将引导投资，以加强预防和应对卫生威胁的准备；在危机状态，机构将确保充分、及时地提供和部署相关的危机应对措施。

　　声明说，欧盟将在未来六年内为该机构提供总额近300亿欧元的资金。如果考虑到国家层面和私营部门的投资，资金将更多。

　　欧盟内部市场委员蒂埃里·布雷顿当天在记者会上表示，“我们需要为未来的健康危机做好准备”，帮助欧洲在需要时快速做出反应。

　　成立欧盟卫生应急准备和响应机构是欧盟委员会主席冯德莱恩在2020年“盟情咨文”中提出的，将有助于填补欧盟在卫生应急响应和准备方面的空白。该机构将于明年初全面投入运作。

(责编：刘叶婷、崔越)

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