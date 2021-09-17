新华社杜尚别9月16日电 当地时间9月16日，国务委员兼外长王毅在杜尚别会见哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季。

王毅表示，中哈在共同抗疫中互施援手，两国友谊得到进一步升华。中方愿同哈方一道，全面落实两国元首达成的重要共识，以明年两国建交30周年为契机，加强抗疫和各领域互利合作，推动中哈永久全面战略伙伴关系再上新台阶。双方要加强发展战略对接，加快商签政府间经贸合作规划和新版投资保护协定，落实好双方商定的产能合作项目，提升中欧班列开行数量和运营质量，推进人工智能、数字金融、跨境电商、绿色能源等领域合作。欢迎哈方积极参与北京冬奥会。中方支持哈方办好亚信外长会议，愿同哈方共同推动阿富汗局势平稳过渡，促进地区安全、稳定与发展。双方要加强多边领域的协调配合，维护发展中国家共同利益，维护国际公平正义，维护国际关系基本准则。

特列乌别尔季表示，哈方高度重视发展哈中关系，愿同中方保持高层定期交往，推进各层面政治对话。感谢中方向哈提供疫苗，希继续推进两国抗疫合作。哈方愿同中方加强“光明之路”同“一带一路”对接，深化“绿色通道”和“钢铁驼队”合作。哈方反对病毒溯源“阴谋论”，支持中方举办北京冬奥会，相信北京冬奥会将取得成功。支持中方在涉台、人权问题上的立场，希同中方就阿富汗问题加强沟通协调，在上海合作组织等多边框架内深化合作。

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