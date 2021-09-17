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王毅会见伊朗外长阿卜杜拉希扬

2021年09月17日05:27 | 来源：新华网
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新华社杜尚别9月16日电 当地时间9月16日，国务委员兼外长王毅在杜尚别会见伊朗外长阿卜杜拉希扬。

王毅表示，伊新政府成立后，中伊关系保持积极发展势头，各层次沟通密集，体现了中伊全面战略伙伴关系的高水平。中方坚定支持伊方反对霸权、维护主权尊严和合法权益。愿同伊方就落实全面合作计划进行对接，推进共建“一带一路”、能源、资源等领域合作。将继续为伊抗击疫情提供帮助。中方支持伊成为上海合作组织正式成员，愿同伊方加强在地区和国际事务中的协调合作，共同推动伊核问题全面协议谈判坚持正确方向、早日达成共识，共同推动阿富汗组建包容性政治架构，同邻国实现和睦相处，采取实际行动打击一切形式的恐怖主义。

阿卜杜拉希扬表示，伊中关系具有战略意义和坚实基础。伊新政府愿和中方一道，深入落实伊中全面合作计划，加快推进运输、能源、文化、技术、旅游等领域合作。感谢中方为伊抗击疫情提供大力帮助，希加强同中方疫苗合作。伊新政府重视邻国、重视亚洲，赞赏中方支持伊成为上合组织正式成员，愿就伊核、阿富汗等问题同中方加强沟通协调。

(责编：赵欣悦、白宇)

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