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王毅会见白俄罗斯外长马克伊

2021年09月17日05:26 | 来源：新华网
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新华社杜尚别9月16日电 当地时间9月16日，国务委员兼外长王毅在杜尚别会见白俄罗斯外长马克伊。

王毅祝贺白独立30周年，表示中白是全面战略伙伴和铁杆伙伴，在两国元首亲自关心和推动下，两国关系一直保持高位运行。中方愿同白方以明年两国建交30周年为新起点，落实好两国元首共识，推动中白传统友好和互利合作再上新台阶。感谢白方在涉及中方核心利益问题上同中方坚定站在一起，中方也将继续支持白方维护国家主权和民族尊严、维护自身正当合法权益，相信白方将不畏强权、继续发展。中方愿协助白方彻底战胜疫情，共同打造中白健康共同体。双方还要深化共建“一带一路”合作，推进两国地方合作，进一步丰富中白全面战略伙伴关系内涵，给两国人民带来更多实实在在的好处。

马克伊表示，中国是白俄罗斯的伟大朋友，白方坚定发展对华关系，愿做中方的铁杆朋友。感谢中方在国际舞台给予白方宝贵支持，白方将一如既往在涉台、涉港、涉疆、涉藏等涉及中方核心利益的所有问题上公开支持中方，反对美西方将病毒溯源问题政治化。白方希进一步深化两国务实合作，推动双边关系再上新台阶。

(责编：赵欣悦、白宇)

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