本报北京9月16日电 （记者任皓宇）今年是上海合作组织成立20周年。外交部发言人赵立坚16日表示，20年来，上合组织成员国成功走出了一条新型区域组织的合作与发展道路，在地区和国际事务中发挥了积极作用。相信在各国领导人亲自推动下，上合组织必将在新起点上取得新发展，更好地造福地区各国人民。

赵立坚是在当日例行记者会上回答有关提问时作上述表示的。赵立坚说，20年来，上合组织成员国始终遵循“上海精神”，超越社会制度和历史文化差异，成功走出了一条新型区域组织的合作与发展道路，在地区和国际事务中发挥了积极作用，为建设新型国际关系和构建人类命运共同体作出了重要理论与实践探索。

赵立坚表示，当前，百年变局和世纪疫情叠加交织，国际和地区形势复杂深刻演变。上合组织在维护地区安全稳定，促进各国发展振兴方面肩负着更加重要的使命。在即将举行的上合组织峰会上，习近平主席将同与会各国领导人全面总结上合组织成功经验，就新形势下上合组织各领域合作以及重大国际和地区问题深入交换意见，批准一系列重要合作文件，规划组织下步发展方向。

“相信在各国领导人亲自推动下，上合组织必将在新起点上取得新发展，继续致力于构建更加紧密的命运共同体，更好地造福地区各国人民。”赵立坚说。

在回答有关上海合作组织和集体安全条约组织成员国领导人阿富汗问题联合峰会的提问时，赵立坚表示，塔吉克斯坦目前分别担任上海合作组织和集体安全条约组织轮值主席国。根据塔吉克斯坦等方建议，两组织商定于17日举行成员国领导人阿富汗问题联合峰会。该峰会将在上合组织峰会后衔接举行。

他说，阿富汗局势攸关地区安全稳定。上海合作组织和集体安全条约组织成员国都是阿富汗的近邻，都积极支持阿富汗和平和解进程。“中方作为上合组织成员国，愿同有关国家密切沟通协调，共同推动阿富汗构建开放包容的政治架构，施行温和稳健的内外政策，同各类恐怖组织彻底切割，同周边国家友好相处。中方愿继续同阿富汗发展睦邻友好合作关系，为阿富汗和平与重建发挥建设性作用。”

《 人民日报 》（ 2021年09月17日 03 版）

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