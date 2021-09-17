新华社杜尚别9月16日电 当地时间2021年9月16日，塔吉克斯坦总统拉赫蒙在杜尚别会见国务委员兼外交部长王毅。

拉赫蒙请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，感谢中方为塔发展国民经济、维护国家安全、抗击新冠肺炎疫情提供的巨大帮助。表示塔方愿同中方深化抗疫及各领域务实合作，推动两国关系不断深入发展。塔方赞赏中方为塔担任上海合作组织轮值主席国提供的有力支持，愿就阿富汗等问题同中方加强沟通协调，共同维护地区和平稳定。

王毅向拉赫蒙转达习近平主席的亲切问候，表示中塔率先构建发展共同体和安全共同体，为国际社会树立了邻国命运与共、合作共赢的典范。无论国际风云如何变幻，中塔作为铁杆伙伴将永远站在一起。中方将继续为塔方抗击疫情提供疫苗和物资帮助，全力支持塔方彻底战胜疫情。中方相信，在拉赫蒙总统主持下，即将召开的上海合作组织峰会一定会取得成功，中方愿为此发挥建设性作用。中方愿就阿富汗问题同塔方加强沟通合作，维护好共同利益和地区稳定。

《 人民日报 》（ 2021年09月17日 03 版）

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