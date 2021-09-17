本报记者 程是颉

“中国共产党赢得中国人民的充分信任和支持，这种信任和支持又激励着中国共产党为人民作出更大贡献，这是中国共产党永葆青春活力的重要因素。”巴基斯坦执政党正义运动党首席召集人赛义夫拉·汗·尼亚齐日前在接受本报记者采访时表示。

1996年，尼亚齐加入刚成立不久的正义运动党。2019年3月，正义运动党主席、巴基斯坦总理伊姆兰·汗任命尼亚齐担任该党首席召集人，负责党组织建设等工作。

“人民至上、生命至上！”尼亚齐注意到，中国在抗击新冠肺炎疫情过程中，这句话被反复提及。“简洁有力的语句背后，是中国共产党对中国人民的庄严承诺。”尼亚齐表示，中国有14亿多人口，防疫压力巨大，但在中国共产党的带领下，中国取得了堪称典范的抗疫成就。

“中国脱贫攻坚取得全面胜利，消除了绝对贫困，让数以亿计的人口过上了更好的生活，将许多人认为的‘不可能’变为可能。”中国的减贫成就和中国共产党兑现承诺的决心让尼亚齐深感钦佩。他看到，中国创造性地提出精准脱贫政策，为世界减贫事业提供了中国样本，对巴基斯坦等广大发展中国家具有重要的参考价值。“只要提到减贫和体制改革等问题，伊姆兰·汗总理总会强调，巴基斯坦要学习中国的经验。这样的事例我记得有10多次。”

“我曾和很多中国共产党党员干部有过交流，了解到很多令人印象深刻的中国发展故事。难能可贵的是，中国共产党不仅注重中国自身的发展，还乐意与其他国家实现共同发展。”尼亚齐说，通过共建“一带一路”，中国擘画出不同地区互联互通、世界经济实现更均衡发展的美好未来。在巴基斯坦，中巴经济走廊大力推进交通、能源等基础设施建设，同时在沿线落地更多民生项目，造福巴基斯坦人民。“能够如此细致考虑其他国家普通民众的生活改善，是因为中国共产党坚持中国人民与世界各国人民命运与共。”

尼亚齐十分关注中国共产党在完善全球治理方面提出的新理念新思想新举措。他说，面对疫情冲击，构建人类卫生健康共同体理念向世界发出了团结抗疫的中国强音。“中国一直以实际行动推动破解全球疫苗‘分配赤字’，促进全球疫苗公平可及，倡导加强国家间协调合作，符合全世界人民的共同利益。”

尼亚齐说，中国共产党有着丰富的治国理政经验，许多方面值得同为执政党的正义运动党学习。正义运动党多年来一直和中国共产党保持着良好关系，并为此深感荣幸和自豪。两党相互信任，始终将相互尊重、共同利益放在首位，共同努力改善两国人民的生活。他表示，正义运动党正在抓紧筹建自己的第一所党校，这是从中国共产党加强党的建设工作中学习到的一项宝贵经验。

（本报伊斯兰堡9月16日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月17日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)