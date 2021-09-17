本报记者 于宏建 荣 翌

应塔吉克斯坦共和国总统拉赫蒙邀请，国家主席习近平将于9月17日在北京以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第二十一次会议、上海合作组织和集体安全条约组织成员国领导人阿富汗问题联合峰会。

2001年6月15日，上海黄浦江畔，一个由中国参与创建、以中国城市命名、秘书处设在中国境内的国际组织诞生了。中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦6国元首签署《上海合作组织成立宣言》，开启了地区国家共谋稳定、共促发展的新征程。

20年来，上合组织走过不平凡的发展历程。从最初的6个成员国，到今天的8个成员国、4个观察员国、6个对话伙伴，这个世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织，已经成为欧亚地区和国际事务中重要的建设性力量。

传承“上海精神”，为构建新型国际关系贡献“上合智慧”

“上海合作组织始终保持旺盛生命力、强劲合作动力，根本原因在于它创造性地提出并始终践行‘上海精神’，主张互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展。”习近平主席这样深刻指出。

“上海精神”作为上合组织的核心价值和共同理念，也是上合组织在国际社会树立的一面旗帜。在“上海精神”指引下，成员国遵循《上海合作组织宪章》《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》确定的宗旨和原则，持续深化安全、经贸、人文等领域合作，将上合组织打造成为地区国家维护安全稳定、促进发展繁荣的重要平台，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。

作为创始成员国之一，中国始终致力于推动上合组织发展，并以理念和行动不断丰富“上海精神”的时代内涵。2013年以来，习近平主席每年出席上合组织峰会，提出一系列重要倡议，获得各方积极回应。从系统阐述发展观、安全观、合作观、文明观、全球治理观，到倡导打造团结互信、安危共担、互利共赢、包容互鉴的典范，再到呼吁构建卫生健康、安全、发展、人文“四个共同体”，携手构建更加紧密的上合组织命运共同体理念深入人心。

2016年，《上海合作组织成立十五周年塔什干宣言》重申成员国支持中国关于建设丝绸之路经济带的倡议，“将继续就落实这一倡议开展工作，将其作为创造有利条件推动区域经济合作的手段之一”。2018年，“确立构建人类命运共同体的共同理念”写入《上海合作组织成员国元首理事会青岛宣言》，成为成员国的共同愿景，“上海精神”再次焕发新的生机。事实证明，“上海精神”超越了文明冲突、冷战思维、零和博弈等陈旧观念，不仅是上合组织成员国的高度共识，也得到国际社会广泛认同。

“人类的发展不应是各国独自美丽，而应是各国携手同行，让发展成果惠及彼此，这些正与强调平等互利的‘上海精神’不谋而合。”巴基斯坦全球战略研究中心高级顾问詹久阿表示，习近平主席提出了促进上合组织发展的中国方案，为上合组织发展擘画了蓝图，指明了方向。上合组织前秘书长努尔加利耶夫认为，20年来，正是“上海精神”不断指引着上合组织自我优化和改善，构建人类命运共同体理念对上合组织的发展起到关键支撑和推动作用。

深化务实合作，为共同发展繁荣凝聚“上合力量”

“大家一起发展才是真发展，可持续发展才是好发展。”习近平主席倡导秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，强调继续推动共建“一带一路”倡议同各国发展战略及欧亚经济联盟等区域合作倡议深入对接，加强互联互通，促进产业链、供应链、价值链深度融合，畅通区域经济循环。

乘着共建“一带一路”的东风，基础设施建设为上合组织区域内各国提振经济、改善民生注入强劲动力。上合快线已开通11条国际线路，辐射上合组织5个成员国和3个观察员国的30多个城市。中俄东线天然气管道、中哈原油管道、中亚第一长隧道“安格连—帕普”铁路隧道……全方位互联互通格局助力经贸合作含金量不断提升，共同发展的蛋糕越做越大。

近年来，由中国发起的一系列上合多边合作平台硕果累累：上合组织农业技术交流培训示范基地为成员国发展智慧农业打造“样板间”；上合组织国际投资贸易博览会成为企业寻找机遇的“大市场”；中国—上合组织地方经贸合作示范区成为内陆国家商品的重要“出海口”；中国—上合组织数字经济产业论坛成为创新发展的“驱动器”……

2020年成员国经济总量和对外贸易总额相较上合组织成立之初分别增长11倍和8倍，中国同其他成员国贸易额达2450亿美元，比上合组织成立之初增长约20倍……一连串数字印证着上合组织多边合作对区域整体发展水平的有力提升。乌兹别克斯坦新闻与大众传媒大学教授库兹耶夫认为：“上合组织历经20年发展壮大，已成为区域经济合作‘推进器’。”

与此同时，上合组织框架下民心相通的人文纽带日益牢固。文化节、马拉松赛、语言年、旅游年、青年交流营等品牌活动精彩纷呈，上合组织民间友好论坛、上合组织妇女教育与减贫论坛、乌兹别克斯坦上合组织民间外交中心等人文交流平台广泛搭建，在全方位、深层次、多渠道合作架构下，睦邻友好的民意基础不断夯实，“世代友好、永保和平”的理念薪火相传。“上合组织倡导的不同文明相处之道，与构建人类命运共同体理念一脉相承。”俄罗斯高等经济大学教授卢贾宁说。

应对风险挑战，为维护安全稳定践行“上合方案”

进入21世纪，国际格局深刻演变、传统和非传统安全威胁相互交织、不稳定不确定因素明显增多。上合组织在世界多极化和全球治理体系变革进程中应运而生，并始终坚持不结盟、不对抗、不针对第三方的合作原则，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。

世纪疫情叠加百年变局，世界进入动荡变革期。国际社会正在经历多边和单边、开放和封闭、合作和对抗的重大考验。“世界怎么了，我们怎么办”的时代之问更显迫切。“历史已经并将继续证明，睦邻友好必将超越以邻为壑，互利合作必将取代零和博弈，多边主义必将战胜单边主义。”习近平主席对世界发展趋势深刻洞察。

察势者明，趋势者智。20年来，上合组织深化团结互信的政治基础，坚持把安全合作作为重点方向，成为维护世界和平稳定不可忽视的重要力量。从打击“三股势力”、毒品走私和跨国有组织犯罪，到应对生物安全、数据安全、外空安全等各类新威胁新挑战，安全屏障日益坚实；从成立“上合组织—阿富汗联络组”到建立军事、反恐、禁毒、网络安全等联合演习机制，安全合作机制更加完善；从坚定捍卫世界反法西斯战争胜利成果，到共同反对外部干涉、抵制“政治病毒”，维护多边主义的“上合声音”更加清晰响亮。

“病毒不分国界，团结合作是抗击疫情最有力的武器，全力挽救生命是当务之急。”疫情持续蔓延，习近平主席强调加强各国联防联控，支持彼此抗疫努力，维护地区和全球公共卫生安全。

2020年2月，上合组织发表声明，支持中国为抗击疫情所做的努力。中国也为上合组织地区筑起抗疫生命线：提供新冠疫苗援助、捐赠防疫物资、派出医疗专家组、开展抗疫经验线上研讨……无论是千里驰援还是“云端”交流，都见证着同舟共济、守望相助的“上合情谊”，为全球抗疫和多边合作持续注入正能量。

20年践行初心，20年砥砺前行。上合组织掀开发展历程的崭新一页，“上海精神”历久弥新。中国将继续同各方一道，合力破解时代难题，携手应对共同挑战，朝着构建更加紧密的上合组织命运共同体的方向阔步迈进。

（本报莫斯科9月16日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月17日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)