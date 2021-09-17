新华社杜尚别9月16日电 当地时间2021年9月16日，吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫在杜尚别会见国务委员兼外长王毅。

扎帕罗夫请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，表示吉视中国为好邻居、好朋友和值得信赖的好伙伴，感谢中方为吉提供疫苗和粮食援助。吉方高度赞赏中方积极开展疫苗和抗疫国际合作，为构建卫生健康共同体发挥了引领作用。吉方坚定致力于全面发展吉中关系，在涉台、涉港、涉疆等问题上坚定支持中方，坚决反对外部势力干涉中国内政。愿同中方加强共建“一带一路”合作，深化双边经贸、投资合作，将为包括中国在内的外国投资者创造良好营商环境。双方要共同打击“三股势力”，应对网络犯罪、跨国犯罪、毒品犯罪等全球性挑战，携手维护地区安全稳定。

王毅向扎帕罗夫总统转达习近平主席的亲切问候，祝贺吉独立30周年。表示中国过去、现在和将来都是吉尔吉斯斯坦的善邻和伙伴，真诚希望吉方实现长期稳定发展、不断推进国家振兴进程，将一如既往支持吉走符合自身国情的发展道路，支持吉维护国家独立、主权和领土完整，反对外部势力以任何借口干涉吉内政。中方愿为吉抗击疫情继续提供积极支持，将鼓励有实力、有信誉的企业赴吉投资兴业，帮助吉恢复经济、改善民生。中吉都是阿富汗近邻，双方要进一步提升执法合作水平，防止“东伊运”等暴恐势力回流作乱，防范外部势力在中亚复制阿乱局的图谋。中方赞赏吉方在人权问题上支持中方的正当立场，愿同吉方一道维护不干涉内政原则，维护发展中国家共同利益，反对将人权问题政治化。

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