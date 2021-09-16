贝鲁特当地时间9月15日，中国第20批赴黎维和多功能工兵分队64名官兵获得扫雷、排爆资质认证，图为考官示范讲解 孔康谊摄

人民网大马士革9月16日电 （记者薛丹）贝鲁特当地时间9月15日，中国第20批赴黎维和多功能工兵分队64名官兵全部一次性通过了联合国地雷行动中心的考核，获得扫雷、排爆资质认证。

多功能工兵分队自8月中旬完成部署以来，已经高标准完成了联合国军事能力评估和首次装备核查，然而对于危险性极高的扫雷作业，联合国有明确规定，在进入雷场执行扫雷任务前，扫雷官兵必须通过联合国扫雷行动中心扫雷、排爆资质认证。

经过13日至15日连续3天的考核，中国第20批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队51名扫雷官兵、5名排爆官兵和8名医护人员凭借精湛的技术和规范的流程，全部通过考核。

扫雷资质认证是扫雷官兵走向雷场的“通关大考”，主要包括扫雷、排爆两大专业中的探雷器调试、信号源定位、地雷挖掘、雷场救援、地雷销毁、未爆物处理等13个课目30余项内容，采取逐人逐项、连贯作业的方式进行全面考核评估，任何一个科目不合格，全组将取消扫雷资格。

顺利通过考核认证，标志着中国第20批赴黎维和部队扫雷任务正式开始。随后他们将奔赴黎巴嫩和以色列边境的“蓝线”区域雷场，消除当地雷患。

据了解，第20批赴黎维和多功能工兵分队，由陆军第75集团军某工化旅组建。该旅先后参加过中越边境扫雷作战行动，中缅边境应急扫雷和援助泰国、柬埔寨和厄立特里亚扫雷教学等大项任务，这也是该旅第14次执行国际维和扫雷排爆任务。

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