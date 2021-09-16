人民网讯 9月15日，为庆祝中国和伊朗建交50周年，由教育部中外语言交流合作中心、中国驻伊朗大使馆、伊朗德黑兰大学共同主办的首届“回顾与展望——中文和汉学在伊朗”视频研讨会成功召开。中国教育部副部长田学军、伊朗科学研究和技术部常务副部长萨拉尔·阿麦利、中国驻伊朗大使馆临时代办付莉华、伊朗德黑兰大学校长穆哈默德·尼利·阿巴迪出席会议并致辞，来自中伊两国20余所高校负责人、专家学者与会，就开展学生联合培养、教师交流互访、互设研究中心等内容进行交流研讨。

田学军在致辞中指出，前不久，习近平主席与莱希总统互致贺电，共同庆祝两国建交50周年，中国和伊朗同为世界文明古国，两大文明精湛灿烂、彼此辉映，虽远隔千山万水，但两国人民自古通过丝绸之路友好交往、互学互鉴。随着两国全面战略伙伴关系发展，特别是，随着近期签署“25年全面合作计划”，双方正迎来全面深化合作、构建命运共同体的崭新历史时期。

他表示，教育交流与合作是人文交流的基础，语言是促进两国人民民心相通的纽带。面对新冠疫情持续蔓延和百年未有之大变局，中方愿同伊朗一道努力，加强语言教育的双向交流与合作，加强对彼此历史、文化等开展深入研究，在人才培养、教师交流、科研合作等方面深化对接，一道克服困难、抓住机遇、携手共进、实现共赢，共同为推动两国务实合作、增进两国人民友谊作出更大贡献。

萨拉尔·阿麦利表示，中伊两国学习彼此语言、了解彼此文化，有助于两大文明古国加强在各领域的坚定合作。他完全赞同田学军对双方合作提出的各项建议，并表示随着两国签署“25年全面合作计划”，必将开启两国教育、文化、科技合作新篇章。

付莉华认为，中伊两国关系稳步发展，传统友谊历久弥坚，离不开政治互信、经贸合作、人文交流。中国驻伊朗大使馆将发挥好桥梁纽带作用，积极推动建立沟通机制、形成工作合力、整合各方资源、创造更多交流机会，助力伊朗中文教育和汉学研究可持续发展。

穆哈默德·尼利·阿巴迪回顾了中伊两国教育交流合作的历史，提出中伊两国高校进一步加强合作仍有广阔空间，希望与中国高校全面深化对接、开展务实合作。

会议期间，田学军和萨拉尔·阿麦利共同见证了北京语言大学和云南大学与德黑兰大学签署学生联合培养合作协议、北京语言大学与伊斯法罕大学签署学术合作备忘录。

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