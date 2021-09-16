本报记者 张梦旭

美国新近发布的多份报告显示，随着变异新冠病毒德尔塔毒株的传播蔓延，全美新增儿童确诊病例、住院病例等多项数据呈上升之势。

美国儿科学会9月13日发布的一份报告显示，9月2日至9月9日这一周，全美有超过24万名儿童确诊感染新冠病毒，占美国当周确诊病例总数的28.9%。截至9月9日，美国累计超过500万名儿童确诊感染新冠病毒，占美国确诊病例总数的15.5%。美国疾病控制和预防中心近日发布的报告显示，从6月下旬到8月中旬，美国儿童和青少年群体的每周新冠肺炎住院率上升近5倍，其中4岁以下儿童的住院率上升近10倍，这与德尔塔毒株在美加速传播的时间线相吻合。

美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，大部分州将儿童年龄界定为0岁至19岁。美国儿科学会的报告称，儿童感染新冠肺炎病例激增的可能原因有两个：一是目前没有适合12岁以下儿童接种的疫苗；其二是部分地区的学校仍没有要求学生戴口罩。美国已批准对12岁至17岁青少年接种新冠疫苗。研究表明，接种疫苗在预防青少年因新冠肺炎而出现重症方面非常有效。在这一年龄段未接种疫苗的青少年住院率比完全接种疫苗的青少年高10倍。

美国疾病控制与预防中心8月份更新了相关指南，建议所有中小学校的学生、教师、工作人员和访客在室内活动时戴口罩。但佛罗里达州、得克萨斯州和亚利桑那州等至少7个州反对该建议。佛罗里达州州长德桑蒂斯甚至威胁，将扣留强制学生在校戴口罩学区的经费。

美国有线电视新闻网评论说，政治分裂是美国应对这场疫情的基本特征，部分政客对戴口罩、保持社交距离等科学防疫措施嗤之以鼻。《纽约时报》指出，戴口罩是一项重要的预防措施，能够让尽可能多的学生在相对安全的条件下重返校园。但在美国许多地方，校园口罩令遭到了抵制，这是政治化抗疫与公共卫生政策之间冲突的最新例证。

（本报华盛顿9月15日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月16日 17 版）

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