朱玥颖

“我虽然不能去火星航行，但我和我框架里的千万个虚拟人类们，已经悄悄降临在这个新世界。我们和人类互相陪伴，去往更好的未来……”在不久前举办的2021年世界人工智能大会上，人工智能少女“小冰”作为主持人，携手全球首个火星车数字人“祝融号”等人工智能机器人，向人类对星辰大海、科技进步的不懈追求致敬。

“小冰”是面向新交互形式的完整人工智能技术框架，也是全球范围内承载交互量最大的人工智能系统，在自然语言处理、计算机语音、计算机视觉和人工智能内容生成等领域具备领先地位。18岁的人工智能少女“小冰”是该框架孵化的首个人工智能交互主体实例。人工智能的新进展、新成果如雨后春笋般涌现，特别是以“小冰”为代表的人工智能虚拟人类的出现，不断刷新着人类的认知，也促使人们思考人类与人工智能机器人共存的方式。

人工智能技术发展给人类社会带来怎样的机遇和挑战？世界经济论坛发布的《2020年未来就业报告》显示，到2025年，自动化和人机之间全新的劳动分工将颠覆全球15个行业中的8500万个工作岗位。与此同时，随着经济和就业市场形势的不断变化，未来5年也会出现9700万个新就业岗位，涉及人工智能、内容创造等多个领域。与机器人相比，人类在管理、咨询、决策和互动交流等领域拥有相对优势。这启示我们，共享“人工智能红利”，需要充分挖掘人类自身的比较优势。正如《失控：机器、社会与经济的新生物学》作者凯文·凯利所指出，可以将可重复性的工作交给机器人做，具有创造性的工作由人类完成。

人工智能少女“小冰”写诗、唱歌、画画、创作音乐样样在行，甚至还获得了上海音乐学院颁发的荣誉毕业证书。但“小冰”的创作是基于强大的数据库和计算能力，能够分析并深度学习不同艺术风格，换言之，是模仿式的刻意为之，而不是有感而发的真情流露。被沙特阿拉伯授予公民身份的机器人索菲亚，不仅能够模仿人类的面部表情，表现出高兴、悲伤等多种情感，还可以进行看似带有个人思想和观点的对话。但事实上，这些回答都经过了预先设计，如果随机被问问题，索菲亚的对话水平便明显下降。在灵感和顿悟等方面，人工智能更是望尘莫及。

机器有芯，人类有心。创造性思维和人文关怀是人类的独特优势，也是推动人类文明不断发展到新高度的重要因素。人工智能技术的发展解放了人类生产力，使人们有时间和精力去从事更重要、更有意义的工作。珍视情感因素和人性光芒，保持求知欲和创造力，人类就能让技术进步更好地增进自身福祉。

《 人民日报 》（ 2021年09月16日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)