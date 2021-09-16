新华社旧金山9月14日电 （记者吴晓凌）美国斯坦福大学177名学者日前联名致信美国司法部长梅里克·加兰，呼吁终止美国司法部正在实施的“中国行动计划”。

联名信说，“中国行动计划”与其声称的使命明显背离，实际上助长了偏见，引发歧视性种族评判和仇外情绪，损害了美国的科研和科技竞争力。联名信指出，“中国行动计划”不成比例地针对华裔研究人员，并列举了担任推荐人和写推荐信等正常学术活动都被援引为“与中国有广泛交往”的证据。

联名信说，公开信息表明，一些研究人员仅仅因为与中国有联系，就在没有证据的情况下被调查和起诉，这对广大科研人员以及大学和研究机构造成不良影响。

联名信指出，包括来自中国的大量外国科学家为美国科技发展发挥了重要作用。当今世界面临的最具挑战性的全球性问题，包括气候变化、可持续发展以及当前和未来的疫情威胁等都需要国际合作。而该计划制造了越来越敌对的氛围，非但没有保护美国国家安全，反而会损害美国的创新能力和科技未来。

该联名信于9月8日签署，13日被公开。联名信签署组织者之一、斯坦福大学物理学家史蒂文·基弗森说，他之所以参与这项活动，是因为目睹他的华裔同事因为该计划而遭受恶劣环境的折磨。美国加利福尼亚大学伯克利分校教授、诺贝尔生理学或医学奖得主兰迪·谢克曼对媒体表示，该校大约有140名学者也已签名对该联名信表示支持。

所谓“中国行动计划”由美国司法部于2018年正式启动，宣称旨在调查被认为威胁美国国家安全的商业机密窃取和经济间谍活动。该计划广受诟病，在与之相关的多起案件中，亚裔美国人等群体受到了错误的犯罪指控。另据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的报告披露，该计划甚至对诉讼数量有硬性要求，指示美国94个地区司法部门每年至少提出一至两起针对中国的诉讼。

《 人民日报 》（ 2021年09月16日 17 版）

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