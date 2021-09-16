本报记者 荣 翌

作为传统能源生产和出口大国，俄罗斯近年来持续出台推动新能源产业发展的政策措施，促进低碳绿色转型。据俄罗斯卫星通讯社近日报道，2020年，俄罗斯新能源投产超过1000兆瓦，比2019年增加了近70%。近3年来，这一数字保持连续增长。俄罗斯政府网站消息称，到2035年，国家对可再生能源项目的支持总额将达到3600亿卢布（1美元约合73卢布），可再生能源发电能力将超过12吉瓦。为充分发挥市场机制，俄政府还将发行由国家补贴的绿色债券。

位于俄远东地区的萨哈林州油气资源丰富。近年来，多个基于可再生能源的电力项目在该州推进。未来3年，萨哈林将建设一批新的风力发电站，届时预计该州28%的电力将由可再生能源提供。在加里宁格勒州切尔尼亚霍夫斯克工业园区，投资规模达247亿卢布的工业综合体于7月正式动工。据俄罗斯媒体报道，这里将建成俄罗斯最大的太阳能设备制造厂，并成为加里宁格勒州最大的用人单位之一，预计为该州提供750多个就业岗位，2025年将增至1150个。

与此同时，俄罗斯积极推进在绿色能源领域的国际合作。2019年意大利国家电力公司在俄罗斯成立了子公司，积极投资可再生能源领域，目前包括风电场建设、电动汽车充电设施业务等。丹麦风电巨头维斯塔斯也通过与俄本土企业合作建立生产基地，进入当地能源市场。法国、德国、奥地利等国均与俄就氢能等绿色能源领域合作进行接触。俄罗斯国家原子能集团公司正在东南亚、土耳其等地布局风电产业，拟于2024年前实现集团海外风力发电厂项目投产目标。

近期，俄总理米舒斯京还批准了一份关于氢能发展构想的文件，指出俄罗斯将分三个阶段发展氢能产业，建成集生产、出口为一体的氢能项目产业集群，计划在2024年实现氢气供应量20万吨。政府将为氢能产业集群和电动汽车充电基础设施建设等提供资金补贴和技术支持。俄罗斯副总理诺瓦克表示，在减少碳排放的大方向下，俄将尽可能提高能源效率，减少碳氢化合物对环境的影响。而考虑到通过可再生能源电解水获得的绿氢成本较高，俄罗斯天然气资源丰富，在制氢技术中将首选由天然气制造的蓝氢。俄总统可持续发展问题特别代表丘拜斯表示，如果俄罗斯能够创造一个高效的氢能产业，未来该国在欧洲氢能市场的份额有望达20亿—30亿美元。

（本报莫斯科9月15日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月16日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)