王 毅

今年是上海合作组织成立20周年，本月中旬上合组织将举行纪念峰会。20年前，中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦6国元首把握历史大势、顺应时代潮流，签署了《上海合作组织成立宣言》，宣告一个全新的国际组织自此成立，共同开启了地区国家共谋稳定、共促发展的新征程。

一

20年守望相助，20年风雨同舟。成员国在“上海精神”指引下，遵循《上合组织宪章》、《上合组织成员国长期睦邻友好合作条约》确定的宗旨和原则，不断加强团结协作，持续深化安全、经贸、人文等领域合作，将上合组织打造成为地区国家维护安全稳定、促进发展繁荣的重要平台。

党的十八大以来，习近平主席高度重视上合组织发展，亲自擘画上合组织发展蓝图，亲自推动构建更加紧密的上合组织命运共同体，亲力亲为开展元首外交，引领上合组织发展行稳致远。

——团结互信日益巩固。自2013年以来，习近平主席每年出席上合组织峰会，对组织发展提出一系列重要倡议，获得各方积极回应。在习近平主席主持下，上合组织扩员后首次峰会于2018年6月在青岛成功举行，成为组织发展历程中成果最多、影响最大的一次峰会。与会各方就发扬友好传统，增强团结互信，相互坚定支持自主选择的发展道路和维护各自核心利益的努力达成重要共识，各国睦邻互信和团结协作达到新的高度。

——安全合作成果显著。成员国签署《上海合作组织反极端主义公约》等法律文件，不断加强地区反恐怖机构及主管部门各层级会议等机制建设，使安全合作的四梁八柱更加稳固。安全和防务部门深入开展情报交流、人员培训等方面合作，定期举行联合反恐演习、禁毒及边防联合行动，维稳处突能力得到大幅提升。仅以2020年为例，成员国主管机关就捣毁50余个恐怖团伙，阻止40余起恐怖袭击，有力打击了“三股势力”、毒品走私和跨国有组织犯罪。各方还因应新形势，积极加强维护网络安全、国际信息安全、生物安全等领域合作，携手应对各类新威胁新挑战，共同守护地区和平安宁。

——融合发展惠及各方。乘着共建“一带一路”合作的“东风”，上合组织国家发展战略对接合作日益紧密，贸易投资水平显著提升，地区高质量互联互通格局初现轮廓，农业、地方等领域合作亮点纷呈。各方积极落实涉及道路运输、能源管线、产业园区等大项目合作，为各国人民带来实实在在的好处。上合组织多边务实合作有力提升了区域整体发展水平，2020年成员国经济总量和对外贸易总额相较本组织成立之初分别增长11倍和8倍。中国同成员国贸易额持续攀升，2020年与其他成员国贸易额达2450亿美元，比上合组织成立之初增长约20倍，为各国提振经济、改善民生注入强劲动力。

——人文交流愈加密切。上合组织人文合作领域从科技、文化、教育逐步延伸至卫生、体育、旅游、环保、妇女、青年、媒体、减贫，合作模式由政府主导拓展为官民并举。各方携手打造上合组织大学、文化节、马拉松赛、青年交流营等一批有影响、有温度、有内涵的品牌项目，取得良好效果。中方自2015年起共向其他成员国提供5000名人力资源培训名额，邀请数千名中小学生和青年代表来华参加夏令营、青年交流营活动，有力增进了各国青年以及社会各界人士的友好情谊，为组织发展壮大奠定了坚实民意基础。

——国际影响显著提升。上合组织于2017年接收印度、巴基斯坦为正式成员后，成为世界上幅员最广、人口最多、实力雄厚的综合性区域组织，在国际和地区事务中影响力持续提升。上合组织与联合国、独联体、欧亚经济联盟、亚信、东盟等建立密切联系，在国际和地区热点问题上秉持客观公正立场，坚决维护多边主义和世界反法西斯战争胜利成果，树立起坚守公道公平公正的积极形象。

二

20年践行初心，20年砥砺前行。上合组织经受住国际形势风云变幻考验，走出一条符合本地区实际、契合成员国国情的发展道路，为建设新型国际关系、推动构建人类命运共同体提供了重要启示，积累了有益经验。

——遵循先进理念引领。在上合组织成立时，创始成员国深刻总结彼此合作成功经验，创造性地提出“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”，凝聚起各国团结协作的强大力量。近年来，习近平主席又提出一系列重要倡议，倡导树立新的发展观、安全观、合作观、文明观和全球治理观，主张打造团结互信、安危共担、互利共赢和包容互鉴的典范，呼吁构建卫生健康、安全、发展、人文“四个共同体”，为新形势下上合组织发展锚定了前进方向，也为推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展提供了思想指引。

——坚持以人为本导向。安全为先、稳定为要是上合组织的立身之本，共同发展、改善民生是上合组织成事之基。目标清晰了，定位明确了，上合组织就找准了发展方向，激发出合作动力。上合组织倡导成员国政治上平等相待，安全上相互支持，合作上互利共赢，以人民需求为导向，通过共建“一带一路”加强互联互通，携手抗击新冠肺炎疫情，形成了沟通紧密、利益交融、惠及民生的良好合作局面。

——发扬世代友好传统。上合组织国家地缘相邻、人文相亲，友好交往历史源远流长。上合组织倡导各国深耕民心相通的沃土，搭建民间交往的平台，拉紧民众心灵的纽带，让世代友好薪火相传，让不同文明交相辉映。各国人民坚持互学互鉴、互帮互助，在彼此合作中增进相互理解，在交流交往中深化传统友谊，使同舟共济、守望相助的“上合情谊”深入人心。

——高举公平正义旗帜。上合组织在世界多极化和全球治理体系变革进程中应运而生，构建起不结盟、不对抗、不针对第三方的建设性伙伴关系，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，旗帜鲜明反对霸权霸凌、反对单边主义和保护主义。特别是在疫情来袭时，上合组织倡导各国团结抗疫、互施援手，反对将疫情政治化，为国际抗疫合作树立了典范，为促进全球公共卫生治理贡献了“上合力量”。

三

二十载时光见证不凡，继往开来前景可期。当前，百年变局交织世纪疫情，国际和地区形势复杂深刻演变。面对新冠肺炎疫情持续蔓延、世界经济增长动力不足、全球治理遭遇困境等人类共同挑战，上合组织要扛起历史责任，展现时代担当，在更大范围、更宽领域、更深层次上推进各领域合作。

一是要夯实更加牢固的互信基础。上合组织要坚定弘扬“上海精神”，始终从维护各国发展稳定的大局出发，以坚如磐石的团结推进合作，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，反对外部势力干涉破坏。成员国要本着求同存异、聚同化异的原则，妥善处理合作中出现的问题，协力营造睦邻友好、团结互信的合作氛围，继续作彼此发展振兴的坚强后盾。

二是要筑就更加可靠的安全屏障。地区安全形势复杂多变，“三股势力”蠢蠢欲动，各类传统和非传统安全威胁相互交织，对上合组织安全合作提出更高要求。成员国要继续秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，倡导综合施策、标本兼治的安全治理模式，切实提升执法安全合作水平，合力应对阿富汗当前变局，严厉打击“东伊运”等“三股势力”，深化禁毒、边防、大型活动安保合作，协调在数据安全、生物安全、外空安全等重大问题上的立场和行动，将上合组织打造成为地区国家携手维护安全稳定的可靠依托。

三是要激发更加蓬勃的务实合作。新冠肺炎疫情给世界经济传统产业带来严重冲击，同时也为新业态发展带来机遇。困难面前，上合组织要勇于开顶风船，善于抢抓先机、深化合作，助力各国实现疫后经济复苏。要继续发掘地区国家区位优势，加紧实施区域互联互通项目。要抓住新一轮科技革命和产业升级机遇，积极开展5G、人工智能、物联网、大数据等新产业新业态领域合作，实现区域经济合作提质升级。

四是要拓展更加广泛的交流互鉴。针对当前国际上民粹主义泛起，个别势力鼓吹“文明冲突”，挑动国家间矛盾分歧的苗头，上合组织要继续大力倡导不同文明平等交流，用好上合组织大学、政党论坛、妇女论坛、地方领导人论坛、青年交流营等平台，调动各界人士投身上合组织友好事业，让“世代友好、永保和平”的理念代代传承。

五是要展现更加积极的国际担当。当前，国际力量对比深刻调整，国际关系民主化大势不可阻挡。上合组织要始终站在真正的多边主义一边，捍卫以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，坚决反对意识形态偏见和搞集团对抗，积极为区域合作和全球治理提供有益的“上合方案”。要坚持生命至上，全面推进团结抗疫，反对将病毒溯源政治化，坚定支持疫苗全球可及，共筑免疫长城，共护人类健康。

今年是中国共产党成立一百周年，中国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程。中国的新发展将为世界的发展提供新机遇，也将为上合组织的发展作出新贡献。我们将在习近平外交思想指引下，同上合组织国家加强合作，开拓进取，砥砺前行，推动组织在新起点上实现新跨越，携手构建更加紧密的上合组织命运共同体。

《 人民日报 》（ 2021年09月16日 06 版）

(责编：赵欣悦、白宇)