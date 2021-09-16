本报北京9月15日电 （记者高石）9月15日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在北京以视频方式会见出席第十二届中美政党对话的美国民主、共和两党代表。

杨洁篪表示，9月10日，习近平主席应约同拜登总统通电话，两国元首就中美关系等重要问题进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流。我们希望美国政府纠正一段时期以来的错误对华政策，同中方相向而行，共同采取积极行动，落实好两国元首重要共识，推动中美关系尽快回到稳定发展的正确轨道。中美政党对话对增进彼此了解、深化对话合作十分有益。希望美国两党和各界有识之士继续为两国关系发展发挥积极作用。

美方代表表示，本届美中政党对话交流坦诚、深入。美中关系是世界上最重要的双边关系，美中两国人民和世界各国长期以来受益于美中交流合作，应对气候变化、抗击疫情、复苏经济等全球性挑战更需要美中合作。双方应努力深化沟通，持续扩大经贸、人文等领域合作，共同推动美中关系积极发展。

《 人民日报 》（ 2021年09月16日 03 版）

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