本报北京9月15日电 （记者陈尚文）第十三届中韩媒体高层对话15日以线上线下相结合的形式举办，中韩相关部门、近30家主流媒体负责人和相关领域专家围绕媒体在抗疫合作中的责任与担当、深化人文交流等议题进行了深入探讨交流。

中宣部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟和韩国文化体育观光部部长黄熙出席对话会并致辞。徐麟表示，近年来，在两国元首战略引领下，中韩关系发展呈现良好态势。今明两年是“中韩文化交流年”，明年将迎来中韩建交30周年，希望两国媒体准确把握双边关系发展的主流和方向，聚焦携手抗疫，讲述守望相助好故事；围绕民心相通，谱写人文交流新篇章；立足媒体合作，汇聚舆论传播正能量。

黄熙表示，长久以来，韩中两国建立了深厚友谊。新冠肺炎疫情发生以来，两国在疫情防控、信息共享、经贸往来等领域开展了密切合作。新闻媒体应关注数字技术带来的时代变化，在促进双方人文交流、扩大文化共识、增进两国人民间的相互信任和友谊等方面发挥更大作用。

中国外文局局长杜占元和21世纪韩中交流协会会长金汉圭等与会代表认为，在疫情背景下，新闻媒体作为中韩民众了解对方情况、塑造彼此形象的主渠道，作用更加突出，责任更加凸显。两国媒体应充分报道抗疫合作新进展、积极推动经济复苏发展，为全球早日战胜疫情提供助力。同时，围绕“中韩文化交流年”，结合两国将分别举办2022年冬奥会和2024年冬青奥会，深入报道双方在文化、教育、科技等领域的交流合作，引导和化解个别文化误解，增进两国民众特别是年轻人之间的相互了解和认知，夯实两国友好合作民意基础。

在对话会现场，中国外文局与21世纪韩中交流协会签署了合作协议，人民网与韩国中央日报共同启动了“90后眼中的中韩友好合作”短视频大赛活动。

第十三届中韩媒体高层对话由中国国务院新闻办公室和韩国文化体育观光部指导，中国外文局和21世纪韩中交流协会共同主办。

《 人民日报 》（ 2021年09月16日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)