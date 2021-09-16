新华社石家庄9月15日电 中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪15日在河北廊坊出席2021“一带一路”·长城国际民间文化艺术节开幕式并会见有关国家驻华使节和国际组织代表。

杨洁篪说，习近平主席在致本次活动的贺信中高度评价“一带一路”倡议提出以来取得的重要成果，充分肯定举办这次民间文化艺术节的重要意义，重申中国愿同各国一道推动共建“一带一路”和促进人类文明进步的殷切期望，具有重大指导意义。

杨洁篪表示，2013年，习近平主席以宏阔的视野和博大的胸怀，统筹国内国际两个大局，着眼人类发展未来，倡议共建“一带一路”，开辟了世界共同繁荣发展新前景，得到国际社会积极响应。8年来，中国同沿线国家启动一大批务实合作、造福民众的项目，构建起全方位、复合型的互联互通伙伴关系，织就文明交流互鉴新纽带。“一带一路”已经成为当今世界规模最大的国际合作平台和最受欢迎的国际公共产品，造福于世界人民。

杨洁篪指出，举办这次艺术节，要深入贯彻习近平主席贺信精神，发挥河北历史底蕴、文化特色、区位优势，弘扬丝路精神，深化交流互鉴，加强民间交流，扩大开放合作，把中国梦同共建“一带一路”各国人民的梦想结合起来，为共建“一带一路”贡献文化艺术力量。

联合国教科文组织执行局主席莫库伊表示，习近平主席以卓越的远见和坚定决心提出共建“一带一路”，旨在促进沿线地区可持续发展和人文交流，这是一项巨大的事业，丝路精神必将给人类文明发展留下宝贵财富。

《 人民日报 》（ 2021年09月16日 03 版）

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