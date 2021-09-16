中国国家主席习近平9月2日在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞时强调：“我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。”

从科创板创业板试点注册制、提高上市公司质量、退市制度改革、相关板块改革，到新三板设立精选层……近年来，一系列制度改革正有力提升中国资本市场对创新的适应性、包容性，为中国经济高质量发展注入更多动能。放眼未来，一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的中国资本市场，将为世界经济复苏注入更强信心，为各国投资者提供更多发展机遇。

“赋能中小企业创新发展的重大变革”

如何通过更有效的制度安排引导科技与资本融合，支持中小企业科技创新？中国证监会介绍，北京证券交易所将立足服务创新型中小企业的市场定位，以现有的新三板精选层为基础组建，总体平移精选层各项基础制度，并同步试点证券发行注册制。

扶持中小企业、吸引股权投资是一项全球性挑战。埃及开罗大学金融与投资学教授赫沙姆·易卜拉欣表示，中小企业对繁荣经济、推动创新、促进就业意义重大。各国中小企业都面临严峻考验，特别是受到疫情冲击，融资难、融资成本高成为普遍问题。

“在北京打造服务创新型中小企业的主阵地，是落实中国国家创新驱动发展战略的重要举措。”阿塞拜疆驻华大使馆商务代表、特命全权公使特穆尔·纳迪罗格鲁认为，这将为创新型中小企业提供更为公平的市场准入机会。

“这一举措是赋能中小企业创新发展的重大变革。”在安永大中华区上市服务主管合伙人何兆烽看来，深化新三板改革，设立北京证券交易所等措施，将有助于打通中小企业融资渠道，补足资本市场在发展普惠金融、支持中小民营企业方面的短板，推动大中小企业的良性互动与经济高质量发展，推进扶持一批“专精特新”中小企业。

德勤有限公司中国区副首席执行官蒋颖指出，中小企业是产业升级和科技创新的重要支撑，尤其是“专精特新”中小企业，在新兴产业补短板、锻长板、强优势、蓄后势方面的潜力和作用巨大。坚持法治化、市场化方向，在新三板精选层基础上组建北京证券交易所，将打造形成服务中小企业创新发展的更高效、更专业化平台，进一步激发和释放市场活力。

“中国多层次资本市场体系将进一步完善”

韩国中国经济金融研究所所长全炳瑞认为，北京证券交易所在服务定位、制度安排和投资者结构等方面，与沪深交易所市场有较大差异，坚持与沪深交易所错位发展、互联互通。沪深交易所分别发布了新三板挂牌公司转板上市办法，这标志着新三板挂牌公司向科创板、创业板转板上市即将步入实际操作阶段。中国正逐步完善多层次资本市场互联互通机制。

安永北京主管合伙人杨淑娟认为，设立北京证券交易所是中国资本市场改革发展迈出的又一关键步伐，是对中国资本市场差异化的补充和市场定位的进一步细分。可以预期的是，拥有各自目标定位的北交所与沪深交易所，将为中国经济转型和实体经济高质量发展作出重要贡献，“中国多层次资本市场体系将进一步完善”。

何兆烽强调，逐步完善的多层次资本市场体系，将有利于提升资本市场对中小企业的服务支撑能力，不仅可以承载更大的融资规模，还可以提供更为有力的信用增长通道。

普华永道亚太及大中华区主席赵柏基指出，逐步完善多层级资本市场，为符合条件的企业提供更多融资平台选择，是中国为推动资本市场更好服务于构建新发展格局、实现经济高质量发展的一次重大战略部署。

国际金融中心联合会首席经济学家傅诚刚认为，中小企业的融资和发展需求能否得到满足，能否通过资本市场为其展业运营找到低成本、可持续的金融服务，对其自身发展至关重要，对中国经济的长期增长和社会发展至关重要。北京证券交易所专注和聚焦服务创新型中小企业的投融资需求，从金融深化、普惠增长、包容性发展三大维度看，都是中国高质量发展在多层次资本市场体系构建领域最具体、最直接的体现。

“为各国企业提供更多宝贵投资机遇”

卢森堡金融推广署顾问、世界交易所联合会遴选委员会主席罗伯特·沙夫指出，过去几年中，中国采取一系列重要举措开放金融市场，在国际投资者中建立信任和信心，表明了中国将坚定不移推动改革开放的决心和态度。“中国资本市场和财富管理市场正在崛起，呈现出巨大潜力。”卢森堡驻华大使俞博生指出，当前世界经济仍存在巨大不确定性，实现发展目标需要共同努力。只要各方存在互信、抱有信心、开展合作，经济就可以取得更大成就，民众就会过上更好生活。卢森堡致力于加强与中国的经济联系，特别是在金融服务业，我们鼓励领域行业领袖积极寻求与中国同行建立合作伙伴关系。

“中国清晰的政策导向，将使中国成为中小企业发展的福地，也将为各国企业提供更多宝贵投资机遇。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心高级研究员科菲·库阿库如是说。特穆尔·纳迪罗格鲁也指出，中国这一改革举措有利于进一步优化营商环境，完善资本市场服务中小企业制度体系，再加上中国广阔的市场，这将引起全球中小企业和海外投资者的浓厚兴趣。

大韩贸易投资振兴公社一直以来致力于推动韩中两国中小企业交流与合作。其大中华区总代表洪彰杓表示，中国中小企业将获得更稳定的投融资平台，这对中小企业自身发展而言是宝贵机遇，也让海外投资者增强合作信心，实现双赢。

（本报北京、开罗、约翰内斯堡电 记者陈尚文、屈佩、暨佩娟、景玥、闫韫明）

《 人民日报 》（ 2021年09月16日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)