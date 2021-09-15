新华社首尔9月15日电（记者陆睿 杜白羽）9月15日，国务委员兼外长王毅在首尔同韩国外长郑义溶举行会谈。

王毅表示，中韩是搬不走的近邻，更是离不开的伙伴。明年我们将迎来建交30周年。近30年来，两国从相互隔绝到密切交流，从彼此生疏到建立战略合作伙伴关系，中韩关系不断迈上新台阶，愈发走向成熟和稳定。两国年贸易额达到3000亿美元大关，人员往来步入年1000万人次时代，相互投资累计近1000亿美元。两国不仅在双边层面实现了互利共赢、相互成就，而且在国际地区事务中保持沟通，尽力协调，发挥了和平稳定维护者、发展繁荣促进者的积极作用。当今世界正经历百年未有之大变局，世纪疫情又加速了变局演变。在新形势下，两国应进一步树立共同体意识，持续扩大共同利益，不断发掘合作潜力，推动中韩关系提质升级，实现更好、更快、更稳、更全面、更可持续的发展。

王毅说，中方愿同韩方保持高层交往和战略沟通，锚定两国关系正确航向。支持中韩关系未来发展委员会深入交流，凝聚各方智慧，筹备好两国建交30周年纪念活动，规划下一个30年的发展前景。用好联防联控机制和必要人员往来“快捷通道”，深化抗疫和疫苗合作，反对将病毒溯源政治化、工具化。加快发展战略对接和自贸协定第二阶段谈判，加强集成电路、信息通讯、大数据等产业合作，推动两国务实合作高质量融合发展。办好“中韩文化交流年”，扩大两国人文交流。中方赞赏韩方支持中国举办北京冬奥会，支持韩方举办2024年江原冬青奥会。

王毅表示，中韩都主张维护多边主义和自由贸易体制，可加强在联合国、二十国集团、世贸组织等多边框架和气候变化、安理会改革等全球性问题上的合作，共同维护地区和全球产业链、供应链安全稳定，推动区域全面经济伙伴关系协定如期生效，促进全球数据安全。

郑义溶表示，韩中两国在疫情形势下保持高级别沟通，贸易往来逆势增长，各领域合作进一步扩大，树立了疫情背景下国与国交往合作典范。希双方继续加强高层互动，促进抗疫合作，尽快启动双边自贸协定第二阶段谈判，深化人工智能、半导体、新材料等领域合作，为双边关系发展不断注入新动力。韩方愿同中方抓住两国建交30周年和“韩中文化交流年”契机，充分发挥韩中关系未来发展委员会作用，扩大人文交流，进一步发展面向未来的韩中关系。希中方继续支持朝鲜半岛和平进程。韩方支持本着开放性、透明性原则开展国际溯源合作，不赞同将溯源政治化。支持中方举办北京冬奥会，愿同中方在联合国、二十国集团等多边机构加强协调配合，共同应对疫情、气候变化等全球性挑战，为促进世界和平与繁荣作出积极贡献。

双方同意建立两国外长经常性沟通机制，尽快举行两国外交部门新一轮高级别战略对话和外交安全部门2+2对话。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

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