9月15日上午，国务委员兼外长王毅在中国军控与裁军协会成立20周年纪念大会暨我恢复联合国合法席位50周年军控工作座谈会上发表视频讲话。人民网 杨铁虎摄

人民网讯 2021年9月15日，中国军控与裁军协会成立20周年纪念大会暨中国恢复联合国合法席位50周年军控工作座谈会在北京举行。国务委员兼外交部长王毅出席大会并发表题为“以习近平外交思想为指引，开创军控与裁军工作新局面”的视频讲话。中央军委国际军事合作办公室副主任黄雪平出席大会并致辞。中国军控与裁军协会会长张炎主持会议并致辞。外交部、工业和信息化部、商务部、海关总署、中央军委国际军事合作办公室、中央军委装备发展部等军政机关代表，中国军控协会名誉会长沙祖康、军控协会副会长、高级顾问、理事和会员，国内相关智库、院校、企业等代表共约200余人以现场出席或视频连线方式参加会议。

王毅在发言中祝贺中国军控与裁军协会成立20周年，肯定了协会成立20年来取得的成绩。王毅表示，中国恢复在联合国合法席位后，全面参与多边军控事务。在党中央坚强领导下，中国军控外交不断走深走实，有效维护了自身合法权益，为世界和平与稳定作出了积极贡献。王毅强调，站在新的历史起点上，我们要深入学习贯彻习近平总书记在建党100周年纪念大会上的重要讲话精神，努力探索一条具有中国特色、体现大国担当的军控外交之路，为维护中国国家安全与发展利益、促进世界和平发展作出不懈努力。

黄雪平在讲话中强调了军控工作对于维护国家战略安全与发展利益的突出意义，回顾了军队多年来在军控工作方面作出的重要贡献，高度肯定了中央军委国际军事合作办公室与中国军控与裁军协会长期密切合作的成就，指出在新形势下应继续加强多方协调，共同促进我国军控事业发展。

张炎在发言中表示，中国军控与裁军协会成立20年来充分发挥“智库、桥梁、广播”作用，在政策理论研究、对外交流、公共外交等方面做了大量卓有成效的工作，成为中国军控外交的重要支持力量。他诚挚感谢多年来各级领导对协会工作的亲切关怀和指导，以及全体理事、会员、兄弟单位和社会各界对协会工作的长期宝贵支持，表示协会将继续开拓创新，砥砺前行，为中国特色大国外交和军控事业贡献新成果。

中国军控与裁军协会名誉会长沙祖康、外交部军控司司长傅聪、中国现代国际关系研究院前院长季志业、中核战略规划研究总院董事长潘启龙、中国军事科学学会高级顾问姚云竹、清华大学国际关系学院教授李彬等就中国恢复联合国合法席位50周年军控工作进行专题发言，回顾了中国军控外交的历史贡献和经验，探析了当前国际军控形势，并就中国军控工作未来发展以及新时代中国军控智库建设和作用建言献策。与会嘉宾普遍表示，百年变局下国际战略安全格局经历深刻调整，军控工作面临挑战与机遇，大有可为。要不忘军控工作初心使命，以更宽广的战略视野，不断创新思想、创新理念、创新工作方法，加强协调合作，充分发挥二轨军控外交的建设性作用，推动我国军控事业开启新篇章。

中国军控与裁军协会于2001年8月21日在北京成立，是全国性、非营利的非政府组织，旨在组织和协调军控、裁军和防扩散领域相关研究，开展国内外交流活动，促进国际军控进程，维护世界和平与安全。协会自2005年起获得联合国经社理事会特别咨商地位。

本次纪念大会暨座谈会由外交部、中国军控与裁军协会共同举办，亦是纪念我国恢复联合国合法席位50周年系列活动之一。

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