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第20届 “汉语桥”世界大学生中文比赛越南北部及中部赛区决赛成功举办

2021年09月15日21:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网河内9月15日电（记者杨晔）2021年9月15日上午，第20届 “汉语桥”世界大学生中文比赛越南北部及中部赛区决赛在线上成功举办。本次比赛由中国驻越南大使馆主办，河内大学孔子学院承办。来自越南北部及中部的19所大学的23位学生参加了决赛。经过激烈的角逐，来自国家大学下属外国语大学的阮氏河银同学摘取了桂冠。

由于疫情严重，几个月来，越南很多地区实行严格的社会隔离措施，这给比赛的组织方和参赛方都带来多方面的挑战和困难。但是，严重的疫情阻挡不了大家备赛、参赛的脚步。今天比赛正式开始前，中国驻越南大使馆文化参赞彭世团先生、河内大学副校长阮氏菊女士芳分别以视频方式致辞，他们都强调了“汉语桥”比赛对加深两国人民的相互了解，以及在促进中越文化、经贸交流等方面都有着很重要的意义。

本届比赛的主题为“天下一家”，分三个部分：主题演讲、中国文化技能表演、即兴演讲。前两部分为录像比赛，即兴演讲于今日在线上进行直播比赛。本届比赛呈现了不少亮点，如主题演讲环节，很多选手善于把自己的中文知识和环保、抗疫等问题结合起来演讲。中国文化技能表演环节，节目丰富多彩，有书法、太极拳、民族乐器、古典舞蹈、民歌演唱等，评委们表示，总体而言，与越南去年“汉语桥”比赛相比，本届节目的中国文化特色更加典型而鲜明了。即兴演讲环节，选手们也能围绕各自抽到的题目，灵活自信地回答问题。

(责编：徐祥丽、刘慧)

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