新华社首尔9月15日电（记者陆睿 杜白羽）9月15日，国务委员兼外长王毅在同韩国总统文在寅的会见中，阐述了中韩关系30年发展的三点启示。

王毅表示，中韩明年将迎来建交30周年。30年沧海桑田，两国关系发生历史性变化，取得历史性进展。三十而立，中方愿同韩方以纪念建交30周年为契机，全面总结双边关系发展历史经验，共同规划中韩互利合作的光明前景，重视30年来带给我们的启示：

一是相互尊重。中韩国情不同，要始终坚持相互尊重各自发展道路，尊重各自核心利益和重大关切，尊重各自民族、文化传统和国民感情。这方面的努力还要继续，这对确保两国关系的健康发展不可或缺。

二是聚焦合作。中韩地理相近、文化相通、经济互补，两国合作兼具天时、地利、人和。中韩年贸易额突破3000亿美元大关，人员交往达到年千万人次，相互投资突破千亿美元，为两国人民带来实实在在利益。要加强和深化两国互利合作，使之成为中韩关系平稳发展的压舱石和稳定锚。

三是致力和平。朝鲜半岛和平来之不易，值得倍加珍惜。无论形势如何跌宕起伏和复杂变化，都不应放弃对半岛和平的期盼，都不应停止对半岛和平的争取，要以坚韧不拔的意志，克服和排除各种干扰，持续不断地探索南北关系的改善，毫不动摇地推进半岛和平进程。

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