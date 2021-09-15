人民网曼谷9月15日电（记者赵益普）9月12日下午，柬埔寨首相洪森同中国国务委员兼外长王毅在金边共同出席中国政府援柬体育场项目交接仪式。在两国领导人见证下，中国商务部副部长钱克明与柬埔寨旅游部长兼奥林匹克委员会主席唐坤共同签署项目交接证书。

中国政府援柬埔寨体育场项目交接仪式现场。中国驻柬使馆供图

柬埔寨旅游部长兼奥林匹克委员会主席唐坤在致辞中对中国政府的慷慨援助表示感谢，对中国商务部和钱克明副部长的高度重视和大力支持表示感谢。唐坤称，国家体育场是中国人民送给柬埔寨人民的神圣礼物，为柬中两国的铁杆兄弟情谊翻开了新的篇章。

王毅在致辞中表示，柬埔寨体育场项目是中国对外援助规模最大、等级最高的体育场，是中柬友好合作的真实写照，将成为象征中柬友谊的又一个重要地标。柬埔寨人民可以在这里强健体魄，体育健儿在这里训练备战，争取在2023 年东南亚运动会上创造佳绩。中国愿支持像柬埔寨这样的亲密友好近邻加快发展，实现振兴。中柬两国政府和人民要共同努力，将中柬命运共同体的航船驶向更加光明的未来，迎接更加美好的明天。

柬埔寨首相洪森在致辞中强调，中国是柬最可信赖和依靠的兄长，柬中已成为铁杆朋友。柬国家体育场正式落成，是柬中铁杆友谊结出的又一硕果，有利于柬体育事业发展，有利于柬大众体育普及，还将直接服务柬主办2023年东南亚运动会。柬埔寨政府和人民向中国共产党、中国政府和中国人民致以衷心的感谢。

柬埔寨国家体育场外景。中国驻柬使馆供图

中国援建的柬埔寨国家体育场占地面积约16公顷，建筑面积8.24万平方米，可容纳观众约6万人，将作为2023年东南亚运动会的主场馆。项目属“一带一路”重点工程，于2017年8月开工建设，2021年8月竣工。

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