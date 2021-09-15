人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

第14届 “汉语桥”世界中学生中文比赛越南赛区决赛落幕

2021年09月15日20:22 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网河内9月15日电（记者杨晔）2021年9月15日下午，第14届 “汉语桥”世界中学生中文比赛越南赛区决赛在线上成功举办。来自越南全国的6所中学的11位选手参加了比赛。经过层层角逐，来自陈富重点高中的黎雨青草同学最终喜获冠军。

本届比赛由中国驻越南大使馆主办，河内大学孔子学院承办。由于疫情严重，几个月来，越南很多地区实行严格的社会隔离措施，比赛的相关单位和个人千万百计克服重重困难，或努力筹备或认真练习，比赛终于圆满落幕。

本届比赛的主题为“追梦中文 ,不负韶华”，由主题演讲、中国文化技能表演和即兴演讲三部分组成。前两部分为录像比赛，即兴演讲为今日的线上直播比赛。主题演讲环节，很多选手表达了自己热爱中文的真挚情感，或介绍自己学习中文的独特经历，或跟大家分享自己追梦中文的体会。即兴演讲环节，选手们围绕自己抽到的题目沉着应战，表现出色。中国文化技能表演亦精彩纷呈，选手们向观众和评委展示了自己学习中国文化技能的成果，同时也展现了越南中学生和汉语学习者积极向上的精神风貌。

(责编：徐祥丽、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部