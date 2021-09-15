人民网河内9月15日电（记者杨晔）2021年9月15日下午，第14届 “汉语桥”世界中学生中文比赛越南赛区决赛在线上成功举办。来自越南全国的6所中学的11位选手参加了比赛。经过层层角逐，来自陈富重点高中的黎雨青草同学最终喜获冠军。

本届比赛由中国驻越南大使馆主办，河内大学孔子学院承办。由于疫情严重，几个月来，越南很多地区实行严格的社会隔离措施，比赛的相关单位和个人千万百计克服重重困难，或努力筹备或认真练习，比赛终于圆满落幕。

本届比赛的主题为“追梦中文 ,不负韶华”，由主题演讲、中国文化技能表演和即兴演讲三部分组成。前两部分为录像比赛，即兴演讲为今日的线上直播比赛。主题演讲环节，很多选手表达了自己热爱中文的真挚情感，或介绍自己学习中文的独特经历，或跟大家分享自己追梦中文的体会。即兴演讲环节，选手们围绕自己抽到的题目沉着应战，表现出色。中国文化技能表演亦精彩纷呈，选手们向观众和评委展示了自己学习中国文化技能的成果，同时也展现了越南中学生和汉语学习者积极向上的精神风貌。

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