2021年9月15日，国务委员兼外长王毅在中国军控与裁军协会成立20周年纪念大会暨我恢复联合国合法席位50周年军控工作座谈会上发表视频讲话。

王毅祝贺中国军控与裁军协会成立20周年，表示协会成立20年来，努力推动中国特色军控外交理论与实践创新，持之以恒开展民间军控外交，积极宣介中国军控政策、理念和倡议，助力我国防扩散出口管制体系和能力建设，为服务国家总体外交和经济社会发展发挥了重要作用。

王毅表示，中国恢复在联合国合法席位后，全面参与多边军控事务。在党中央坚强领导下，中国军控外交不断走深走实，有效维护了自身合法权益，为世界和平与稳定作出了积极贡献。

我们坚持和平发展，用进步理念推进国际军控进程。习近平总书记在核安全峰会上首倡“理性、协调、并进”的核安全观，在联合国深入阐述“构建人类命运共同体”重要理念和“共同、综合、合作、可持续”的全球安全观，为国际安全合作指明方向。

我们坚持多边主义，维护和发展国际军控条约体系。中国迄今已经加入20多个国际军控条约及机制，全面履行各项条约义务，坚定维护多边军控条约的权威性和有效性。

我们坚持外交优先，积极推动防扩散热点政治解决。中方推动安理会就印巴核试验问题通过第1172号决议，倡导开启朝鲜半岛核问题六方会谈，为达成和维护伊核问题全面协议作出重要贡献，并建设性介入解决叙利亚化武问题。

我们坚持担当作为，为国际安全治理贡献中国方案。中国首倡核裁军“两超率先”原则，提出构建“和平、安全、开放、合作、有序”的“网络空间命运共同体”，发起《全球数据安全倡议》，与俄罗斯共同提出“外空军控条约”草案，推动达成《科学家生物安全行为准则天津指南》。

我们坚持正确义利观，积极推进人道主义军控事业。中国认真执行《特定常规武器公约》，加入《武器贸易条约》，支持“消弭非洲枪声”等国际倡议，积极开展人道主义扫雷援助。

王毅强调，站在新的历史起点上，我们要深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，努力探索一条具有中国特色、体现大国担当的军控外交之路，为维护中国国家安全与发展利益、促进世界和平发展作出不懈努力。

一是继续为国际和平安全作出中国贡献。坚持共同安全、综合安全、合作安全和可持续安全，以对话弥合分歧、以谈判化解争端。积极参与新兴领域安全治理、研提中国倡议，坚持平等参与、民主协商，推动构建公正合理的国际军控和防扩散体系。

二是维护和促进全球战略稳定。更加深入地研究集体安全的理论基础和制度安排，与世界重要力量加强战略安全对话，努力构建稳定的大国战略安全关系，携手建设有效应对新型安全挑战的集体合作机制。

三是加强和完善国际军控与裁军体系。与国际社会一道，使《不扩散核武器条约》发挥新的历史作用，积极支持《全面禁止核试验条约》核查机制建设和运行，推动《禁止生物武器公约》建立核查机制，更加深入地参与防止常规武器非法转让国际努力。

四是深入贯彻总体国家安全观，坚决反对任何侵犯我国领土完整、主权独立的行为，坚决反对任何损害我国正当战略安全利益的举动，坚定捍卫我国的正当安全和发展利益。

五是构建中国特色大国军控理论体系。发挥自身优势，为维护全球战略安全提出中国倡议、贡献中国智慧。努力构建独具中国特色、凝聚各国共识、符合历史潮流的军控理论体系，为推动各国共同走和平发展道路营造有利环境，为开展中国特色大国外交发挥独特作用。

纪念大会暨座谈会由外交部、中国军控与裁军协会共同举办。国内相关单位、专家学者、协会理事等约200人以现场出席或视频连线方式与会。

(责编：徐祥丽、崔越)